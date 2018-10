Tedbir’lig...

İlk haftalar itibariyle deplasmanlarda net olarak zorlanan bir Trabzonspor izledik.

İçeride ise son git gelli karşılaşma sonrası; kendi evinde de bir düşünce-uygulama devrimine ihtiyaç olduğu ortaya çıkmış oldu.

Akıllara ilk etapta "deplasmanda başka, içeride başka kadrolar mı olmalı" sorusu gelmesi gayet doğal.

Elbette kadroyu tamamen değiştirmek kast edilmiyor ama ufak dokunuşlar deplasmanları kabus olmaktan, evinde de küçük ama sonuçları büyük sürprizlerden kurtarabilir.



***



Duruma, zemine, zamana, konuma ve en önemlisi "rakibe görelik" şart ve gurur edilecek bir durum değil artık günümüz liginde.

Herkesin, herkesi yenebilirliği durumu da bunun en önemli kanıtı.

Elbette iyi futbol, etkili oyun ve sonuç herkesin istediğidir ancak, bu lig sert ve zor...

Kötü oyun iyi sonuç.

Maç anında izleyeni zorlasa da mayıs ayında mutlu edebilir gibi duruyor.

Keyifsiz maçlar unutuluyor, puan durumu kalıcı oluyor.

Bu ligde şu an kötü takım yok.

Çok çalışan, rakibini iyi analiz eden, konsantre olan takımlar ve teknik ekipler var.

Herkes herkesi rahatlıkla yenebiliyor işte...

Eser ortada.



***



Alanya ile oynanan deplasman maçında bariz olarak göze çarpan şey deplasmanda "yumuşak" bir orta alanla istikrarsız hatta başarısız sonuçların kaçınılmazlığı.

Az daha geriye gidilirse Ankara'da da zemin faktörü de baz alınırsa, orta alan yumuşak kaldı denilebilir pekala.

Ama öyle, ama böyle puanlar buhar olup uçtu gitti.

Evet o iki maçı da kazanabilirdi Trabzonspor. Ama kaybetti.

Evet sertlikler de gördü...

Hakemler de müsaade etti vs. vs. vs...

Ancak bunların çaresi maç sonu dövünmek değilde;

Maçtan önce tedbir almaktan geçiyor...

Ders almaktan geçiyor...



***



Trabzonspor açık açık en azından deplasmanlarda, kapanmaya meyilli, iyi alan daraltan, sert ve temaslı orta sahalarla muhatap olacaksa; Kucka ile de oynamayı öğrenmek zorunda. Tabii önce Kucka'yı yükseltilecek!

Başakşehir orta sahasına karşı kullanıldı ama daha sert orta sahalara karşı kullanılmadı.

Kucka'nın isteksiz, umarsız görüntüsü de hocanın tercih noktasında elini zayıflatan durum...

Kucka'yı da tıpkı sezon başı Sosa konusunda Ünal hocayı uyardığımız gibi "yükseltmenin" yolları bulunmalı.

Sorun parasal ise ki, şikayeti oldu zaten, bir formülle oyuncu konsantre edilmeli..

Kasımpaşa maçı ikinci yarısı işaretleri olumluydu mesela.



***



Şimdi Akhisarspor gibi her türlü sonuca açık bir deplasmana gidiliyor.

Giderken moraller yükselmiş gidiliyor.

Karşılarında, evlerinde bugünün liderini farklı yenmiş Akhisar, kaybederken bile savaşarak kaybetmeleri ile biliniyor.

Seleznov'ları döndü, bu çok önemli. Manu şimdi daha da serbest olacak. Yüzü dönük üstelik.

Defans kurgusu çok tanıdık Trabzonsporlular için.

Haliyle teknik direktör Ünal Karaman ve ekibi için iyi çalışılması gereken bir takım Akhisarspor.

Deplasman karnesine bakalım ne yazılacak?