Kötü dönüşler...

Trabzonspor takımının iç saha performansı ile dış saha performansı; özellikle de oyuncu bazlı tercihlerin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.

Bu anlamda bakıldığında özellikle ülke futbolunda yabancı serbestliğini de avantaja çevirerek güçlü orta sahalar kuran takımlara karşı büyüklerin işi daha da zorlaşmış oldu.

Artık kazanmak için iyi futbol, etkili oyun yerine deplasmanda fizik gücü daha çok devreye girecek gibi.

Orta alanda Sosa-Onazi-Yusuf üçlüsünü özellikle Ceyhun Gülselam-Maniatis ve Sackey üçlüsüyle adeta bağlantısız bırakan Alanyaspor, henüz maçın başında golü bulup ortaya direnç de koyunca istediği 3 puanı hanesine yazdırmayı bildi.



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Sosa'nın Alanyasporlu oyuncuların markajından çıkıp etkili olduğu anlar zaten gol pozisyonlarının da habercisi gibiydi.

İlk 25 dakika sonrası enerjisi düşen Alanyaspor orta sahasına karşı Trabzonspor geçişleri daha iyi yapıp rakip kalede etkili olduysa da devreye kaleci Ufuk Ceylan ve Merih Demiral girdi.

Merih Demiral, milli takımın stoper aradığı dönem için Lucescu'ya "Buradayım" dedi adeta...



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İkinci yarıda Ünal hoca oyuna yaptığı hamlelerle gidişatı değiştiremedi.

Abdülkadir, güçlü Alanyaspor orta sahasında temas alanlarından uzaklaştıkça etkili, temas alanında kaldığı sürece de etkisiz kaldı.

Defans arkası koşu seçeneğinde sadece Rodallega'ya bazen Pereira katkı verdiyse de sonuca etkisi olmadı.

Hamle yapma üstünlüğü de Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal'ın eline geçti zaman ilerledikçe...

Bu ligde "herkes herkesi yenebilir" klasiği değişmemiş oldu.