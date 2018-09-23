Empati...

Pas atacak adam bulamayan oyuncuların sanırım empati duygusu üzerine çalışması, idman yaptırılması gerekiyor.

Top ayağına geldiğinde top atacak adamı bulmak için bir ya da bir kaç saniye bekleyen her oyuncu, kendi yaşadığı bu olumsuzluktan da mı ders alamıyor maç içinde?

Belli oranlarda ve belli bölgelerde pas alamayan, pas veremeyen bir takımda takımdaşlık duygusuna dair bir takım emareleri de okumak mümkün olabilir bence.

Asıl, ilk bölüme ve ilk dakikalara sirayet eden olumsuzluk başka bir şeydi bence...



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Rodallega ya da herhangi bir oyuncu...Öyle ya da böyle...Burak konusunda yaşanan süreci de yazmaya gerek yok onu da herkes biliyor...Öyle ya da böyle... Burak Yılmaz bu takımın birinci santrforu ama geçiş diye de bir şey var. Bu geçiş sert olursa (dün gece gibi) kabul edilebilirliği, ikna edebilirliği oyuncu grubu için zor ve önemli bir durumdur..Alanya maçında Sosa-Onazi ve Yusuf üçgeninde oluşan o teknik hat arasına doğru ve sert kapamalar yapılması Trabzonspor 'u etkisizleştirmişti rakibi karşısında. Göztepe takımı da benzer bir formatı aynen uyguladı.Basit bir çalışma ya da çözümdü onlar için ve ilk yarıda da istediklerini rahatlıkla elde etmiş oldular...Kaçan penaltı, takım üzerindeki düşük enerjinin Burak Yılmaz'ın vuruşunda bulduğu karşılıktı adeta.Pas oyunu, coşku ritim arttı ama sonuç değişmedi.



Empatiyle başladık empatiyle bitirelim;

Burak Yılmaz kaptanlığı elinden alınsa da bu takımın gizli lideri, yani daha fazlası!

Haliyle "hocam; ya birlikte, ya da ben sonra gireyim" demesi gerekmez miydi?

Demişse ne âla...