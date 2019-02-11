Gel de yaz – Necmi Perekli – Fotomaç
11 Şubat 2019, Pazartesi
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Gel de yaz

Gelin de bu maçı şimdi bu denli kısa kelimelerle anlatın bakalım.
Maçın başlarında her ne kadar oyuna savunma anlayışıyla başlamış ise de bu tedbir oyunun havası gereğiydi.
Her şeye rağmen kaliteyi de asla aşağı çekmedi.
Her iki takım da bu maça son derece iyi hazırlanmış ve tribünleri dolduran seyircilere güzel bir müsabaka seyrettirmiştir.
'ı attığı goller ve hak ederek aldığı üç puanı kutlamak gerekir.
Trabzonspor da eldeki kısıtlı kadrosu ile bu denli aktif ve güzel mücadele ortaya koyması da yine takdire şayandır.

Eğer ellerine geçirdikleri fırsatlarda son vuruşlardaki tereddütleri olmasa idi belki de bu maç en azından berabere bitebilirdi.
Maç fevkalade yüksek bir tempoda sürdü hatta bir yerde temponun düşebileceğini düşündüm.
Ama her iki ekip de maçı sonuna kadar gayet zinde ve yüksek tempoda götürdü.
Müsabaka içerisinde şu veya bu futbolcunun da iyi olmadığı şeklinde hiçbir öneri ileri süremeyiz.


Hepsi de maçın hakkını verdi.
Diğer taraftan teknik direktörler de karşı hamleleri görerek yerinde ve zamanında yaptıkları müdahalelerle onlar da seyircinin takdirini kazandı.
Trabzonspor üç gol yemesine rağmen herkesin beklentisinin aksine kaleci Arda'yı buradan başarılı oyunu itibarı ile kutluyorum.
Trabzonspor böylece kalesini on yıl kadar emanet edebileceği ikinci genç kaleciyi de kazanmış oldu.
Trabzonspor gelecekte bu gençlerin üzerine doğru bir takım kurabilir. Transferde doğru hamlelerle bordo-mavililer, önümüzdeki sezonlarda şampiyonluk yarışı içinde olabilir. Bu potansiyelin bu şehirde var.

  • Necmi Perekli Necmi Perekli
    1. 11 Şubat 2019, Pazartesi
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