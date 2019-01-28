İki takım da memnun

Sivas'ta oynanan Sivasspor- Trabzonspor maçı sonucu gibi beraberliği hak eden bir potansiyelde oynandı. Son 15 dakikası dışında zevksiz ve atıl bir görüntüde oynanan maç goller kaydedildikçe hem potansiyel kazandı hem de mücadelenin hızı arttı.

Gollerden önce her iki teknik adamın da yaptığı oyuncu değişikliği maçın skoruna etkili oldu. Genelde orta saha mücadelesi olarak geçti.

Fakat Sivasspor, Trabzonspor'a göre bir daha etkili ve fazla pozisyon üreten takım gözüktü.



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Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak gerçekten attığı golü bir kenara bırakırsak orta sahayı toparlayıp yönlendiren oyuncu olarak gözüktü.Maçlar ilerledikçe Abdulkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı'nın giderek oyun performansından kaybetmeye başladıklarını hatırlatırım.Diğer taraftan sağ bekte Kamil Ahmet, defansta ve ofansta başarılı işler yaptı. Kaleci Uğurcan'ı da bu listeye eklemeden geçmek istemem.Yaptığı başarılı kurtarışlarla Onur'u bugüne kadar aratmadı diyebiliriz.Puanlar Sivasspor ve Trabzonspor'un yerlerinde bir değişiklik yapmadı. Sadece oldukları yerleri daha da sağlamlaştırdılar o kadar.

Trabzonspor'a ise net olarak şunu ifade etmek isterim.

Oyun stili, disiplini ve sistem anlayışı itibarı ile pek de iyi gözükmemektedir. Sivasspor'a gelince yeni transferleri ile sahada daha da oturaklı ve kontrollü top oynadı.

Bu meyanda gelecek için daha iyi duruma gireceğini belirtirken gol yollarında onların da işlerinin zor olduğunu hatırlatırım.