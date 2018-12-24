Net galibiyet – Necmi Perekli – Fotomaç
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Net galibiyet

Şampiyonluk hesapları yapan takımların sürekli değişiklik gösteren performanslarını görünce bu ligin çok daha sular kaldıracağı gözüküyor.
İşini iyi bilen hesabını iyi yapan bu ligde ekmek yer.
, rakibini farklı yendi ama 3. ve 4. bölgelerde teknik açılardan olsun, sistem açısından olsun taşlar adam akıllı yerine oturtulabilmiş değil.
Bu eleştiriyi yaparken 4-1'lik galibiyete rağmen yapıyoruz.
Maç günü birkaç sporcunun üstün performansı takımın rakibi karşısındaki üstünlüğünü belirliyor.
İlk yarıda futbol adına organize bir akın yoktu.
Sadece 'in bireysel becerisi ile attığı gol hariç.
Fakat ikinci yarıda Trabzonspor toparlandı.
Buna rağmen çözülünce goller peş peşe gelmeye başladı.

***
Konuk takım galiba oyun planını kazanmak üzerine değil yenilmemek üzerine kurmuştu.
Daha doğrusu oyun şeklini bu mantalite üzerine kurduğu için pek başarılı olamadı.
Trabzonspor adına bu farklı skorun baş mimarı şüphesiz Abdülkadir olmuştur.
Kalede de Uğurcan'ın gittikçe oturan performansı da gözlerden kaçmıyor.
Rizespor'da da Aminu gerçekten müstesna bir adam.
Fakat ne yazık ki yalnız kalıyor.
Böyle bir adamı daha olsa Rizespor kendisini ikinci yarıda bu tehlikeli bölgeden kurtarabilir sanırım.
***

Devre arasında yapacağı iki isabetli transfer ve ara dönem hazırlıklarındaki çalışmalara hız verilmesi halinde Trabzonspor'un komşusunun kurtulma ihtimali pek de uzak sayılmaz.
Burada en önemli nokta Rizeli taraftarların kendi takımlarına firesiz sahip çıkmalarıdır.
Trabzonspor ilkyarı planlarında belki de hedefinin üzerinde bir yer yakalamıştır. Umarız ikinci yarıda da bu çıkış devam eder.

  • Necmi Perekli Necmi Perekli
    1. 24 Aralık 2018, Pazartesi
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