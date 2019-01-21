Hakkını yediler – Necmi Perekli – Fotomaç
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Hakkını yediler

Zorlu müsabakanın merakla beklenen sonucunu bordo- mavili ekibin belki de oyunun ilk dakikalarında belirlemesi işten bile değildi.
oyuna hırslı ve süratli başladı ancak bu baskıyı kırdı. Başakşehir 15. dakikadan sonra oyunu tüm sahaya yaydı.
Oyunun başlamasıyla birlikte Trabzonspor, Abdülkadir, Kamil Ahmet ve Yusuf ile yüklendi. Trabzonspor'un iki beki Novak ve Pereira'nın hücuma katılımıyla konuk takım kendi sahasından çıkamadı.
Trabzonspor'un tüm galibiyet arzusuna rağmen karşısında son yılların en istikrarlı oynayan ekibi olduğunu unutmamak gerekir.

***
Başakşehir'in kadrosunda Emre, Arda, Mossoro ve Robinho gibi çok tecrübeli isimler var. Bu futbolcular stresi kolayca sıfıra indirerek maçı kendi istedikleri tarza dönüştürdüler.
Trabzonspor ise içerisinde bulunduğu tüm olumsuz etkenlere rağmen rakibinden geri kalan bir futbol sergilemedi. Tabii yediği kötü golleri atlamamak gerek. Başakşehir, maçı tecrübeli oyuncuları ve kenarda ne yaptığını bilen teknik direktörü ile kazandı. Özellikle Abdullah Avcı damgasını vurdu.
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Trabzonspor'un ikinci yarıda birkaç etkili atağı olmasına rağmen rakibini pek de zor duruma düşürecek pozisyonları yakalayamadı. Karşılaşmanın tüm sahaya yayılmış olması Başakşehir'in oyun kontrolünü elinde saklamasına sebep oldu.
Bir ara skorun 3-2 olması ile Trabzonspor en azından bir puanı bekledi.
Ancak 87. dakikadan sonra Başakşehir'in Visca ile bulduğu 4. gol ile Trabzonspor'un umutları bitti.
Her şeye rağmen Trabzonspor bu sahada rakibinden geri kalan bir oyun sergilemedi. Taraftarı da maç sonu takımı alkışladı.

  • Necmi Perekli Necmi Perekli
    1. 21 Ocak 2019, Pazartesi
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