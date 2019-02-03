Kazandı ama...

Trabzonspor kendi sahasında Ankaragücü’ne karşı oynadığı maçın hemen başlarında bulduğu gol ile taraftarlarına umut verdi.

Gollerin gerisi gelecek gibiydi. Ancak maçın ilerleyen bölümlerinde bekle ki, Trabzonspor gol bulacak. Ne gezer...

İlk yarıda golün ardından herhangi bir pozisyon yok. İkinci yarıda ise Ekuban ile Rodellega gol kaçırma konusunda birbirleriyle adeta yarıştılar. Bu maçın ilerleyen dakikaları Ankaragücü'nün etkisi ve gol bulma umudu altında geçti. Trabzonspor'un sahada hedefe yönelik planlı ve düzenli bir oyun tertibi yoktu. Sanki doğaçlama oyun oynadılar.

Bu arada Abdülkadir Ömür sahada yok gibiydi. Bunun sebebini iyi araştırmak gerekir. Acaba bazılarının etkisi altında mı kalıyor? Bu maçı almasına aldı ama takımın teknik direktörü Ünal Karaman'a sormak gerekir. "Bu maçın oyun tarzından memnun musun?"

Önümüzdeki haftada Galatasaray deplasmanında bu oyun ve mantık ile ne derece başarılı olunur, bunun irdelenmesi gerekir. Yoksa bu güzel gidişat gelecek haftadan sonra tepetakla dönebilir. Bu tablonun düzelebilmesi için Yusuf ve Abdülkadir Ömür'ün mutlaka gerçek oyunlarıyla sahada olmaları gerekir. Artık bundan böyle oynancak maçlarda puanın aslanın midesinde olduğunu unutmamak gerekir.