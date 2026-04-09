CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
GÜNÜN YAZARLARITÜM YAZARLAR
Levent Tüzemen
Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

09 Nisan 2026 | Perşembe

Baskıdan kurtuldu

Galatasaray ikinci yarının ilk 15 dakikasında öyle bir Göztepe baskısı yedi ki maçı izleyenler, 'Eyvah! Kaybediyoruz' hissine kapıldı. Kaleci Uğurcan Çakır eğer kritik kurtarışlar yapmasaydı ve Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçı kaybetseydi camia içinde çok ciddi sorunlar yaşanır, Teknik Direktör Okan Buruk da oyuna geç müdahale ettiği için yerden yere kesin vurulurdu.

Hatta şampiyonluk şansı bile zora girer, psikolojik baskı oluşurdu. İlk yarı Leroy Sane'nin mükemmel ortasına, mükemmel kafa vuran Barış Alper Yılmaz'ın attığı erken gol, oyunun yönetimini tamamen Galatasaray'ın eline geçirmesini sağladı. İlkay'ın şans golü sonrası Roland Sallai eğer karşı karşıya kaldığı iki pozisyondan birini gol yapabilse maç erken bitecek, Göztepe de zaten tükenecekti.

Göztepeli Juan'ın golü sonrası, Devler Ligi'nde oynamış Galatasaraylı futbolcuların yaptığı panik, şaşırtıcı, ürkütücü ve korkutucuydu... Resmen Galatasaray, korku tünelinden geçti. 75. dakikada Gabriel Sara'nın ortasını kafayla gol yapan Mario Lemina, hem arkadaşlarını hem teknik heyeti hem de taraftarlarını rahatlattı, Göztepe'nin bütün motivasyonunu söndürdü. Galatasaray, bu galibiyetle sadece 3 puan kazanmadı, rakipleriyle arasındaki puan farkını 4'e çıkardığı gibi Trabzonspor maçında içine düştüğü baskıdan kurtuldu. Leroy Sane çok istekliydi, Davinson Sanchez-Wilfried Singo ikilisi çok riskli oynadılar ve hatalar yaptılar. Kaleci Uğurcan Çakır, Göztepe deplasmanında Galatasaray adına yaptığı birbiri ardına önemli kurtarışlarla gecenin en önemli oyuncusuydu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Roland Sallai, Okan Buruk, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Devler Ligi, Gabriel Sara, Mario Lemina, Trabzonspor, Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır, Göztepe, Galatasaray

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor