İkinci yarıda kopardık!

Milli maç öncesi tribünlerdeki koreografideki "Aynı Ruh Aynı Hava" başlığı altındaki görseller göz kamaştırıcıydı. Biri 2002 Dünya Kupası üçüncülüğünü kazanan futbolcuların resmini taşıyordu. Diğerinde de Amerika' gidecek Türkiye Takımı oyuncularının resimleri vardı. Milli Takım için kolay bir gece olmadı. Çünkü savunma ustası Lucescu, ilk 45'te Türk Milli Takımı'nı resmen kilitledi. Pozisyon üretemediğimiz için sürekli yana, geriye, kaleye oynamak zorunda kaldık. Top bizdeydi ama Rumen futbolcular gol yememek ve pozisyon vermemek için metrekare hesabıyla savunma yapıyorlardı. İlk yarıda en önemli fırsat Arda Güler'in önüne düşen toptu ama Real'in yıldızı isabetli vuramadı. İkinci yarı tüm takım olarak resmen Romanya kalesine çöktük. Bir gol hem umutlarımızı yeşertecek hem de Romanya kilidini açacaktı. Arda Güler'in harika pasına mükemmel koşu yapan Ferdi Kadıoğlu'nun top kontrolü ve gol vuruşu stattaki herkesi sevinç yumağı haline getirdi. Artık moral olarak yükselmiştik ve oyunu doğru bir şekilde kontrol etmeye ve yönetmeye başladık.

Hakan Çalhanoğlu, ilk 11 tercihinde Montella'yı haklı çıkardı. Çünkü İnter'in yıldızı oyunu yönettiği gibi kritik Rumen ataklarını orta alanda engelledi. Mert Müldür çalışkan, Barış Alper istekliydi. Kenan Yıldız çalışkanlığı ile ön plana çıkarken Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golün yanı sıra atak başlangıçlarında yaptığı deparlar alkışlanacak güzellikteydi. Özellikle Arda top ayağındayken hiç hata yapmadı. Riske girmedi, bütün paslarını görerek bilerek vermeye özen gösterdi. Arkadaşlarını da zor duruma sokacak paslar atmadı. Ferdi'nin golünü hazırlayacağı olarak imzasını koydu. Millileri alkışlıyoruz.