Buruk ve hatalar

Okan hocanın kafası çok dalgın. 2 senedir G.Saray'ı şampiyon yapan Okan hocanın ilk kez bir maça birbirini tamamlamayan oyunculardan kurulu bir ilk 11 çıkardığını gördüm. Ziyech sahada yok; koşmuyor adam kovalamıyor. Barış'ın bölgesi, Ziyech'in bu laubaliliği yüzünden koridor oldu. Sara, temaslı oyuna girmiyor sadece top ayağındayken oynamaya çalışıyor. Sürpriz şekilde ilk 11'de başlayan Köhn, tüm ikili mücadeleleri kaybettiği gibi orta bile yapamadı. Tribünler Ziyech çıkmalı, Mertens girmeli, Sara yerine Kerem Demirbay dahil olmalı yorumları yapıyor.

Okan hoca sanki kuralmış gibi Ziyech'i ve Sara'yı tam 45 dakika oyunda tuttu. Son andaki Köhn tercihi etkisiz kaldı. Young Boys takımı orta alanda gerekli dalga kıranı bulamayınca G.Saray takımı üzerine kolay, çabuk ve etkili geldi. Okan hoca ikinci yarı Ziyech ve Köhn'ü kenara aldı ve 9 milyon Euro'luk Jelert'i sağ beke Berkan'ı da sol beke çekti. Bu değişim bile G.Saray'a bir hareketlilik getirdi. Özellikle Kerem-Berkan ikilisi uyumlu oynamaya başladı. Ama asıl sorun orta sahadaydı Sara'yı oyundan çok geç aldı. Kalan bölümde ise bir türlü Young Boys savunmasını aşamayan G.Saray son anlarda yediği golle de maçı yenilgi ile tamamladı. Hem ekonomik hem de sezonun geri kalanı için de final sayılabilecek bir karşılaşmayı kaybeden G.Saray Devler Ligi arefesinde maalesef turu geçemedi ve Avrupa Ligi'ne kaldı.