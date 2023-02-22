Büyük katkı yapacak

Galatasaray'ın yeni transferleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Zaniolo, Adekugbe ve Kaan Ayhan önemli transferler... Ancak ihtiyaç transferi Adekugbe oldu. Galatasaray sol tarafa bir türlü çözüm üretemiyor. Zorunlu olarak Dubois'i oynatıyordu. 3 aylık süreç içerisinde Adekugbe yerli statüsünde oynayacağı için en çok Okan Buruk sevinmiştir. Kazım ve Emre Taşdemir'den yeterli verimi alamıyordu. Adekugbe, Türkiye'deki yabancılar içerisinde hücum gücü en güçlü sol bek... Adekugbe'nin katılımıyla, Galatasaray kenarlardan hem hızlı hücum edecek hem de hücumda zenginleşecek, İcardi de kafa vuruşları için kenarlardan istediği ortaları alacaktır. Kaan Ayhan homojen bir oyuncu. Sağ, stoper ve ön libero oynayabiliyor. Galatasaray'ın duran toplarında da çok iyi yükseldiği için kafa vuruşlarıyla gole katkı sağlar. Okan hoca artık yerli oyuncu, arayışlarına gelmeyecek, Kaan Ayhan joker gibi ihtiyacı karşılayacak.

Galatasaray, Zaniolo'yu neden aldı?

Genç, yetenekli, hızlı, çalım becerisi yüksek, sadece gol pasını üreten, skora da etki eden bir oyuncu... Okan Buruk'un sakatlık yaşadıktan sonra Rashica'nın ortaya koyduğu performanstan memnun olmadığını biliyorum. Zaniolo kanatlarda da oynayabilen bir yıldız... Rashica'nın yerine İtalyan oyuncu forma giyecek. Mertens yorulduğunda o bölgede de görev yapma özelliği olan Zaniolo, İcardi'nin daha verimli oynamasını sağlayacak. Hatta Arjantin-İtalyan işbirliğinden Galatasaray çok daha fazla pozisyon üretip, goller bulabilecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosu oluşturuluyor diyebilir miyiz?

Şampiyon olan takım ön eleme oynayacak. Sezonu erken açacak. Galatasaray devler ligini düşünerek kadrosunu şimdiden kurmaya çalışıyor. Zaniolo'da bu anlayışın ürünü olarak transfer edildi. Şimdi hedefte Zakharyan var. Rusya, UEFA ve FIFA'dan boykot yediği için, Zakharyan da Rus kimliği taşıdığı için yeteneklerine rağmen Avrupa'dan teklif alamıyor. Erden Timur'un 'ailesini ikna etmeye' çalıtığı yönünde bir bilgiye ulaştım. Yüksek olan rakamı da aşağı çekmek için çalışıyor. 5 Mart'ta bitecek transfer sürecine kadar Galatasaray bu transferi bitirmeye çalışıyor.

Lige verilen ara Galatasaray'ı nasıl etkiler?

Galatasaray'ın hızını tam form yakaladığında Dünya Kupası kesti. Yüreklerimizi burkan asrın felaketi deprem de takımların uzun süre maç yapmasını engelledi. Galatasaray ilk resmi maçını Kasımpaşa karşısında oynayacak. Okan hoca oyuncuların maç kondisyonunu yukarı çekmek için Antalya kampında 3 maç ayarladı. Gençlerbirliği, Pendik ve Alanyaspor'la oynayacaklar. Bu maç takvimi Galatasaray'ı hazır tutacaktır.