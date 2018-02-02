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HEPSİ
    02 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Rotasyon olumsuz etkiledi

    'in zirve yarışı adına maçını düşünerek rotasyona gitmesini anlıyorum. Ancak son lig maçı 'a karşı ilk on birde başlayan 8 oyuncuya yer vermemesi oyun anlamında 'da alıştığımız takım uyumuna olumsuz etki etti.. Çünkü fazla forma şansı bulamayan oyuncular ilk yarıda yardımlaşmadan uzaktı ve hep kendilerini ön plana çıkarmaya çalıştılar.
    Oysa, 'u eleyen 'un "Kompakt oyun" anlayışı konusunda rakibe boş alan vermeyen ciddi bir deneyimi vardı. Muslera dahil tüm savunma 5 benzemezden oluşunca Galatasaray, Konyaspor'a pozisyonlar verdi. tecrübesiyle ve pozisyon bilgisiyle birçok tehlikenin önünü kesti. Hücuma katılma anlamında Linnes etkiliydi, çok çalıştı ama zaman zaman bazen kendi savunmasında pozisyon hataları yaptı.
    Oyun hakimiyeti ve pozisyon üretme üstünlüğü Galatasaray'da olmasına rağmen Yasin, Sinan, Eren ve özellikle kendilerine oynayınca gol olacak ataklar geçekleşmedi.
    Konya'nın attığı gol tamamen kaleci Eray'ın hediyesiydi.

    Devre arasında kükredi
    Terim'in oyundan memnun olmadığında, kolay gol yenildiğinde ve oyuncuların ciddiyeti unuttuğunda devre arası soyunma odasında neler söylediğini bilen biriyim. İçeri asık suratla giden Terim öyle kükremiş olacak ki; ikinci yarı rakibe önde baskı kuran, tempoyu yükselten ve oyunu Konya kalesine yıkan bir Galatasaray sahne aldı. Bu baskı 5 dakika içinde iki gol getirdi. Sinan'ın golünde Belhanda'nın akıllı pası ile Selçuk'un ortasında 'in attığı kafa golü mükemmeldi.
    N'diaye'nin gidişinden sonra Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşünde Belhanda iyi oyunun lideri olmalıdır.
    Yetenekleri, kalitesi ve oyun zekası asla tartışılmaz. Ancak oyun içinde isteği ve coşkusu "Med-Cezir" gibi oluyor. Terim, Belhanda'yı coşkulu oyun içinde süre olarak uzun tutarsa Galatasaray maç kazanma konusunda gücünü çoğaltır.
    Derin rotasyona rağmen Konya'da geriden gelip maçı çeviren Galatasaraylı oyuncuların uzatmada yedikleri gol Terim ile başlayan üst üste kazanma alışkanlığına fren oldu.

    • Levent Tüzemen Levent Tüzemen
      1. 02 Şubat 2018, Cuma
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