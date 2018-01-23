Feghouli farkı

Fatih Terim'in Antalya kampında yarattığı'takımdaşlık' felsefesi ile "Önde basan, rakibi kovalayan, hücuma çıkarken iki kanadı kullanan, yardımlaşması ve disiplini ön plana çıkan" oyun kültürünün buluşması Galatasaray'daki değişimin şifresidir.

Oyun kalitesinin yakalanmasında Terim'in, "Formayı siz alırsınız" mesajı Tudor döneminde kendini vazgeçilmez görenler ile fazla forma şansı bulamayanlar arasında ciddi bir rekabet yarattı. Kayserispor gibi gövdeli bir takıma karşı özellikle ilk yarı Galatasaray'ın ayağı pası çabuk oynaması ve hiçbir oyuncunun fanteziye kaçmaması galibiyette büyük rol oynadı.



Selçuk yeniden doğdu

İzmir'deki Bucaspor maçından sonra Terim'e, "Feghouli ve Belhanda'yı çok beğendim" demiştim. Terim bana, "Feghouli konusunda haklısın ama Belhanda gibi yetenekleri üst düzeyde olan bir oyuncu, benim istediğim düzeyde değil" açıklamasını yaptı. Belhanda'nın ilk 11'de oynamaması sürpriz olmadı.

Bucaspor maçındaki gibi Terim, Feghouli'ye "Oyunun lideri ol" şeklinde verdiği özgürlüğü, Cezayirli mükemmel yaptı. Sahayı geniş alanda kullanan Feghouli'nin Eren'in attığı ikinci golde soldan yaptığı atakta topu Kayserispor savunmasını çaresiz bırakan bölgeye kesmesi kalitesinin aklıydı...

Tudor döneminde paslanan Selçuk İnan kendisini tanıyan Terim'le yeniden doğdu. Selçuk çalışkanlığının yanı sıra ayağında fazla top tutma alışkanlığını bıraktı ve çabuk oynamaya özen gösterdi.

Ndiaye gibi hızlı bir oyuncu da Selçuk'un iyi oyununa katkı sağladı..

İkinci yarıyla birlikte Kayserispor'un baskısına karşı G.Saraylı oyuncuların karşılık verememesi sonucu Umut golü attı. Golde doğru pozisyon almayan Denayer'in hatası vardı. Ayrıca Denayer- Serdar savunmanın göbeğinde oynamamalı.

Terim ısrarla sol bek istiyor ama bence G.Saray'ın öncelikle ayağını etkili kullanan iyi bir sol stopere ihtiyacı var.

İkinci yarı G.Saray'ın oyunu soğutamaması ve fazlasıyla baskı yemesi 'deplasman fobisinin' etkisiydi...