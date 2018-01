Bir hocadan fazlası

Terim sadece bir teknik adam değildir. Ağabey gibi davranıp oyuncularının performansını yükseltir. Donk, Yasin, Eren, Sinan, Hakan ve Selçuk ikinci yarı yeni transferler gibi olacak

Terim, Galatasaray'a nasıl bir sihirli değnek değdirdi de 4'te 4 yaptı?



Galatasaray, Tudor döneminde unuttuğu futbol anlayışını Fatih Terim sayesinde hızla yakalamaya başladı. Terim'in ekolünde olmazsa olmaz kurallar vardır: 1- Rakibe önde baskı yapacaksın. 2- Oyunu daha çok rakip sahada oynayacaksın. 3- Takım savunmasını birlikte yapacaksın. 4- Ayağa pası isabetli ve çabuk oynayacaksın.

5- Lüzumsuz geriye yana pas yapmayacaksın. 6- Hücumu kanatlardan düşüreceksin ve etkili ortalar yapacaksın. Antalya'daki kampta Terim, Galatasaraylı futbolculara bu özellikleri ezberletmeye özen gösterdi.

Hazırlık maçlarında ve Bucaspor ile oynanan kupa rövanşında Galatasaray'ın futbol kültürünün olumlu yönde değiştiğini gördüm. Saha içi yardımlaşması ve oyun disiplini üst düzeydeydi. Çabuk düşünen ve çabuk hareket eden Galatasaray oluşuyor. Yani Terim, Galatasaray'ı fabrika ayarlarına geri döndürüyor.

İki kupa, iki lig, iki de hazırlık maçını Galatasaray, Terim ile üst üste kazandı. Bir futbol takımına bir sistemi yerleştirirken üst üste alınan galibiyetler hem itici güç olur hem de oyunculara özgüven sağlar. Son Kayserispor maçında ikinci yarının 25 dakikası hariç Galatasaray yeni oyun sisteminin tüm olumlu yönlerini sahaya yansıttı. Gelecek haftalarda önde baskı yapan hücum futbolunu düşünen Galatasaray'ı daha güçlü olarak izleyeceğiz.



Tudor'un küstürdüğü isimler Terim ile dönüyor mu?



Mesajları hep netti

Tudor'la oyuncular arasında ciddi bir gerilim vardı. Beşiktaş yenilgisinden sonra Hırvat hocanın oyuncuları yenilginin baş sorumlusu olarak göstermesi ipleri kopardı. Ayrıca Tudor, Galatasaray'da rekabeti körüklemediği gibi iyi oynayan oyuncuları anlamsız bir şekilde kulübeye çekti. Ayrıca Tudor, Selçuk, Donk ve Eren, Sinan ve Hakan Balta gibi oyunculara sırtını döndü. Terim geldiği ilk günden itibaren takıma şu mesajı verdi; "Benim için her futbolcu kıymetlidir. Yerli ve yabancı ayırımı asla yapmam ve kimseye torpil uygulamam. Formayı ben vermem siz alırsınız." Unutulan Donk kulübeye mahkum edilen Selçuk ile Yasin, Gomis'in gölgesinde oturtulan Eren ve Galatasaray'daki şampiyonlukların hafıza kartı Hakan Balta, Terim sayesinde futbola ve hayata geri döndü.

Eren, Kayseri maçında attığı iki golle yeniden golcülüğünü hatırladı.



Fatih Terim ne yapıyor da bitti denilen futbolcuların performansı artıyor?



Onlar yeni transfer!

Fatih Terim sadece bir teknik adam değildir. Ağabey ve arkadaş gibi davranıp oyuncularının performansını yükseltmek için özel çaba harcar ve en önemlisi oyuncularının duygularına hitap etmeyi çok iyi bilir.

Donk, Yasin, Eren, Sinan, Hakan Balta ve kaptan Selçuk ikinci yarı Galatasaray'ın yeni transferleri gibi olacak.



Belhanda Kayseri maçında yedek kaldı sizce sebebi nedir?



Faslı yıldızın yeteneklerini ve kalitesini hiç tartışmadım. Ama Belhanda kendine ihanet ediyor, "İşlemeyen demir pas tutar" gibi sorumsuz davranıyor. Oysa Belhanda, Galatasaray'ın oyun lideri olabilecek bir zekaya sahip. Fatih Terim ısrarla Belhanda'yı kazanmak istiyor.

Kayseri'de onca eksiğe rağmen eğer Belhanda ilk 11'de yer almayıp kulübede oturduysa aynanın karşısına geçip kendini sorgulamalıdır.

Fatih Terim'in asla Belhanda'ya sırtını dönmeyeceğini biliyorum. Terim'in istediği düzeyde bulmadığı Belhanda'yı ilk 11'den kesmesi Galatasaray'da yaşanacak rekabet ortamını daha da kızıştıracaktır.

Dilerim Belhanda bu rekabette ön plana çıkar ve Galatasaray'ın oyun lideri olmak için taşın altına elini sokar.