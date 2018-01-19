Kazanma....

Galatasaray'ın Antalya'da çok iyi çalıştığını Bucaspor önünde gördüm. Tudor döneminde Galatasaray iyi mücadele ediyor ama iyi oynamıyordu.

Fatih Terim kampta önce öğrencilerine takımdaşlık ruhunu aşılamış sonra da oyun kültürünü yüklemiş.

Buca'nın kadrosu asla Galatasaray ile kıyaslanamazdı ama Terim'in felsefesindeki ortak hareket etme alışkanlıklarını maç boyu keyifle izledim. Atılan üç golde de paylaşımcılık hakimdi. Yani kimse bireysel performansını öne çıkarmadı, yardımlaşma üst düzeyde idi. Birbiriyle oynama alışkanlığı yükseldikçe oyun kalitesinin yükseleceğini görebiliriz.

Galatasaray'da maç boyunca Mariano ve Latovlevici kanatları kullanarak hücuma değerleri katkılar yaptı. Belhanda'da kıpırdanma var.

Gomis'in golü öncesi Yasin'e attığı pasın şiddeti ve kalitesi mükemmeldi.

Feghouli sadece hücuma destek vermekle kalmadı savunmaya yardım etti. Selçuk İnan çalışkanlığının yanı sıra tek pas oynamaya dikkat etti.

Galatasaray, Fatih Terim'le üçü resmi ikisi özel 5'te 5 yaptı. Futbolda kazanma alışkanlığı önemlidir.