Size çıkmaz!

Futbol bir akşamdan ibaret değil ama Fenerbahçe'nin bu akşam Feyenoord karşısında farklı bir boyuta geçmesini bekliyorum. Galibiyet emekle üretilir, mücadeleyle. Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki büyük fotoğrafta yerini alması için bu turun geçilmesinin şart olduğunu öncelikle Mourinho bilmek zorundadır. Çünkü Fenerbahçe'nin başını derde sokan gerçeklerin temelinde Mourinho var!

Mourinho'nun her mazeretinin bir yedeği varsa da insanlar aynı söylemleri duymak istemiyor, sahada futbolunu konuşturan bir takım görmek istiyor. Feyenoord için "cehennem" diye tabir ettiği Saracoğlu'nda taraftar kendisinden ne bekliyorsa o göreve soyunmalı. Taraftar futbol resitali görmek istiyor, ecel terleri dökmeyi değil. Sosyal medyada karikatürize edilen Fenerbahçeli çocukların ciğerinin yanmasını hiç değil.

Süper Lige gelince. Daha ilk hafta klasik bir reaksiyon. Gaziantep maçında Galatasaray ceza alanı içindeki pozisyonu penaltı olarak değerlendiren de var, penaltı değil diyenler de. Tepkilerde kibritler elde benzinler dilde. Herkesin kendi çıkarlarını gözettiği bir ülkede nasılsa akıllı da çok hasta da. Bilinmesi gereken; "içinizdeki kuşkuları yenerseniz, yenemeyeceğiz rakip yoktur." Yoksa gerginliğin ipine un sermekle ekmek de yapılmıyor pasta da!

Meselenin futbol tarafına bakarsak, Galatasaray'daki özgüven ve sahaya yayılış kazanması için sağlam gerekçe. Çok önemli iki golcüsü olmasa da gol pozisyonlarını seslendirme biçimi bir şekilde işledi. Barış Alper Yılmaz okunaklıydı! Fizik olarak da sezona hazır. Özellikle zemine "yabancılık" çeken Sane'nin gizlediklerini sergilemesi bir maça bakar. Ama bu takımın orta alanda bir ustaya ihtiyacı olduğu açık. Kaleci sorunu ve savunmadaki iki kanadın sıradanlığı da en çok Avrupa maçlarında dışa vuracaktır.

Beşiktaş'ın yeni transferlerle bir nebze olsun toparlanacağını düşünüyorum. Abraham taraftarın yeni gözdesi olur. Ama savunmada ve orta alanda o formayı giymek için "şüpheli şahıs" pozisyonundaki adamların varlığı yıldızları bile söndürebilir. Rafa Silva gibi birinin ayakta kalabilmek için bu kadar çaba sarfetmesinin sebebi nedir zannediyorsunuz? Beşiktaş taraftarı dava arkadaşlarını sever, transfer olurken elleriyle Kartal işareti yapıp, sahada serçe olanları değil. Rakibini teslim alma gücüyle, transferdeki etiketli ücreti temsil etme gücü arasında farkı hissetmeyen bu takımda barınamaz.

İlginç bir sezon yaşayacağız. Daha ne transferler göreceğiz. Bundan birkaç yıl önce transferde kısıtlamalardan dert yananlar bu sezon yıldız futbolculara tarihi paralar ödediler. Bu ülkede bazıları için para kazanmak çocuk oyuncağı. O yüzden futbolda milyonlarca doların su gibi akmasıyla, insanların semt pazarlarında karpuz dilimlerine uzaktan bakmasındaki çelişki bizlerin umurunda olmalı.

Ayrıca her takımın sadece yıldız futbolculara değil yıldızlardan ateş almaya gidecek yerli gençlere ihtiyacı var. O gençleri oynatacak cesareti teknik adamlarda göremiyorsak, bu transfer harcamalarının arkası sağlam demektir. Çark helalinden işlemediği zaman, gökten düşen elmalar çürük çıkar, futbolun gönlünü alamayanlar da geleceğe borçlu çıkar. Böyle bir ülkede sakın ha talih oyunlarına para yatırmayın, yemin billah olsun size çıkmaz!