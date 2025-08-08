Sevgili futbol!

Fenerbahçe'nin Feyenoord'da yenilmesinin takımın hazır olmamasıyla ve futbol kalitesiyle ilgisi var. Feyenoord dediğin de ahım şahım bir takım değil. Mourinho maç sonrasında rövanş için "şimdiden Kadıköy cehennemine hoş geldiniz" diyerek taraftardan beklentisini dışa vururken, her şeyi taraftardan beklemekle, taraftarın kendisinden beklentisine karşılık vermek arasında kendisi nerede acaba? Ancak futbolcuların başkaldırmasıyla yoldaki taşları taraftar kaldırır. Fenerbahçe'nin bu turu geçtikten sonra muhtemel rakibinin Benfica olacağı gerçeğine karşılık, Mourinho Şampiyonlar Ligi biletini aldırır mı? Asıl mesele bu!

Biz yine de umutlu olmak istiyoruz. "Her ne kadar orta alana takviye gerekse de kaleci ve kanat sorunu açığa vursa da kararlı bir takımın yapamayacağı şey yoktur" diyoruz. Başlayınca bitirmesi gerektiğini düşünen Fenerbahçe'nin yıllanmış özlemine son vermesini bekliyoruz. Bunlar olmazsa ne olur? Onun sorumluluğunu da Mourinho'ya bırakıyoruz.

Süper Lig bugün Galatasaray- Gaziantep maçıyla açılışı yapıyor. Futbola söyleyecek sözlerimizi sezon başında söyleyelim. Gerisi ona kalmış. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun dürüstlüğüne ve mertliğine saygım sonsuz. Adalet konusunda en çok ona güveniyorum. Ama ona karşı bile oyunlar oynandığının farkındayım. Futbolun dışındaki güçler, öçlerini almak için fırsat kollarken, bizler güzel insanların yanında durduğumuzu belirtelim.

Sevgili futbol. Sezon başlarken bazıları bunu "av mevsimi açıldı" diye yorumluyorsa, onlara haddini bildir. Irmaksan akarsın, selamsan çakarsın. Sen futbolsan ayağa düşenleri temizlersin. Sosyal medyadaki linç müdavimlerinin tedavilerine yapabileceğin hiçbir şey olmasa da onlara koz verme. Paralı askerlerin sana verdiği zararı görmezlikten gelme!

Sen futbolsan asil duruşunu göster, eski zamanlardaki delikanlı gömleğini giy. Ağzının payını ver çirkinliklerin! Bildiğini okurken, zahmet olacak ama kötü insanların aklını da oku, belki bir şeylere engel olursun. Kara para kasalarının yasalarına karşı dur. Onlar çocuklarımıza nişan alıyor. En büyük yarayı da onlar alıyor.

Nostaljiyi inkar etme. Bizler futbolcuları renk ayrımı yapmadan sevmeyi senden öğrendik. Futbolcu olma hayalini seninle kurduk, taş kale maçlardan kalan dizlerimizdeki yaralar senin eserin. Harcın alın teri ve emektir, borcun bizlerin sana gösterdiği sevgiyi ve saygıyı adil biçimde çocuklarımıza geri ödemektir. Bunu sakın unutma.

Sportmenliğin yoluna taş koyanlarla dürüstlüğe baş koyanlar arasındaki mücadeleyi izlemekle yetinme. Haksızlığa karşı ne kadar kalabalık olduğumuzu biliyorsan, bizleri akvaryumdaki balık zannetme. Gizlimiz saklımız yok, mektuplarımızı ağzı açık gönderiyoruz, eleştirilerimizi kabul et. Eğer sen futbolsan çocuklarımızın elini tut. Sen futbolsan bütün çocukların aşk hikayesi olduğunu bilirsin! O çocukların elini tut ve bırakma. Tribüne oynayanların o çocukların hayatıyla oynadıklarını aklından çıkarma.

Unutulmasın ki insanlığa yatırım yapıldığı zarafetin ve sportmenliğin öne çıkarıldığı bir futbol yapısına çok ihtiyacımız var. Hır çıkarmak için sezonu açan yöneticilere, teknik adamlara, futbolculara ve bilumum sosyal medya haşerelerine değil.