Olanlar oldu!

Geçtiğimiz cumartesi gecesi Saracoğlu'nda çok şeyler oldu. Galatasaraylı futbolcular galibiyete koşarken Fenerbahçeli futbolcular kaybetmeye bağdaş kurdu. Kükremekten çekinmeyen Aslan bu statta bir kez daha ateşi buldu, Fenerbahçe forveti samanlıkta iğne oldu. H H H

Geçtiğimiz cumartesi gecesi Saracoğlu'nda çok şeyler oldu. Fenerbahçe yoldan çıktı, Galatasaray sihirli lambadan! Sadece hakemlere reaksiyon gösteren Mourinho direksiyon başında uykuya daldı. Maç sonu açıklamalarında yenilgiyi haklı çıkaran gerçekleri dile getirmek yerine "kallavi sebepler uydurup" tepetaklak oldu. Okan Buruk zeka oyununda zirveye çıkarken dört yapraklı yonca oldu.

Geçtiğimiz cumartesi gecesi Saracoğlu'nda çok şeyler oldu. Fenerbahçe'de kimliklerini geldikleri adreslerde bırakan etiketli yıldızlar telef oldu, Maximin dışındakiler kendi stadında ölü bulundu. Galatasaraylı Sara istiridye kabuğunun içinden çıkıp "inci oldu." Çağlar Söyüncü pozisyonlarda topukları yağlamakta "birinci" oldu. Toreira hayatının en sakin gecesinde bir taşla üç kuş vurdu, galibiyete mühür bastı, Fenerbahçe'nin dinamosu bildiğimiz İsmail Yüksek sırra kadem bastı. Mertens "gölge adam" oyununda bir kez sahneye çıktı "Süpermen" oldu. Sahte penaltıya balıklama atlamaktan utanmayan 15 milyon dolarlık Cengiz Ünder eşantiyon oldu.

Geçtiğimiz cumartesi gecesi Saracoğlu'nda çok şeyler oldu. Dzeko sanki uçan halıdan yere düşerken "gayri ihtiyari" biraz daha yaşlanmış oldu. İçgüdüsel savaşçı Osimhen gol atmadan da kral olacağını gösterdi. Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine cuk oturdu. En Nesyri "geçerken uğradım" pozisyonunda yine hayal kırıklığı oldu. "Beni sahada arayıp bulana ödül var" diyen Fred, gecenin içinde sadece sakız çiğnemekle meşgul oldu.

Geçtiğimiz cumartesi gecesi Saracoğlu'nda çok şeyler oldu. Fenerbahçe liderliğe yakınlıktan uzaklaştı. 6 maçlık kayıp puan hanesi fena halde doldu. 5 puan farkla liderliğe oturan Galatasaray için bundan güzel bir ödül olamazdı, onlar bu statta dik durmanın gururunu tribündeki taraftarlarıyla paylaşırken, kazasız belasız bir derbi yaşadık diye şükrettik. Uzatmalarla birlikte 100 dakika oynanan maçta topun oyunda kalma süresi 50 dakika. Bu demektir ki bizim kalite olarak alacağımız daha çok yol var. Bu gerçekler kimsenin umurunda olmadı.

Daha yolun başı, dereden çok sular akar. Bu demektir ki Mourinho korkaklık hummasından ve inatlarından vazgeçmenin yollarını bulacak, Fenerbahçeli futbolcular da keşkeler ve nedenlerle uğraşmak yerine formalarının içine bedenlerini koyacak. Hiçbirinin başka şansları olmadığı apaçık ortadayken, cumartesi gecesi Saracoğlu'nda olanların tekrarına kimsenin tahammülü olmayacaktır. Borç hukukuna göre taraftarların sorusu belli. "Bu kulüpten istediğiniz her şeyi aldınız da sizler bizim istediklerimizi niye vermiyorsunuz?" Futbol hukukuna göre; bu soruya cevap vermek için parmak kaldırmakla takımı ayağa kaldırmak arasında çok basit bir cevap şıkkı var!

Dipnot: Gittikçe yozlaşan ve saygınlığını yitiren gazetecilik mesleğinin onurlu isimlerinden birini daha kaybettik. Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Ercan Güven, yazılarını okumaktan keyif aldığım çok özel biriydi. Kalemi ustalık kokardı, çiçek kokardı, adalet kokardı. Popülerlikle hiçbir zaman işi yoktu. Mekanı cennet olsun.