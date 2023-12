Futbol makamı!

Derbide futbol makamında bir Fenerbahçe vardı, karşısında "hicaz" makamında bir Beşiktaş!

Kazanmaya endeksli olan futbolcular Fenerbahçe'deydi, "beraberlik dersem çık, galibiyet dersem sakın ha!" konulu saklambaç oyuncuları Beşiktaş'ta.

Derbiyi küçük düşüren oyun anlayışı Beşiktaş'tayken, Fenerbahçe'nin aldığı sonucu küçümsemek haddimize değil.

Bir takımın rakibi oyundan düşüren gerçeklerini ve galibiyeti kolaylaştırmasındaki sadakatini görmezlikten gelmeyelim.

İrfan Can Kahveci'nin son vuruşlarında hata yoktu ama karşısında Mert Günok gibi usta bir kaleci vardı.

Başka bir kaleciyle ertesi günkü sayfaların başlıkları Beşiktaş adına "infilak" konulu olabilirdi.

H H H

Verdiği mücadeleye ve attığı gole bakınca Dzeko'yu gençleşmiş gördüm.

Önceki maçlarına oranla çok farklı bulduğum Crespo'ya saygılar sundum.

Szymanski'yi kaybolduğu yerde buldum ama aradığımız eski Fred'e hala ulaşılamıyor.

Sahadaki en enerjik adam Ferdi Kadıoğlu'ydu. Fenerbahçe'ye mesafe kazandıran pozisyonların da rakip alandaki yaratıcılığın da odak noktasıydı.

"Tek vesaitle" işe gitmenin kolaylığını gösteren bir simgeydi sanki.

H H H

Sahadaki Fenerbahçe'yi "sıkı dostlar" gerçeği anlatırken, kendi mekanında kendi olumsuz şartlarını oluşturan Beşiktaş'ı en iyi biçimde aşağıdaki cümleler anlatır.

"Herkesin yapması gereken önemli bir işi vardı, herkes herhangi birinin bu işi yapabileceğini düşünüyordu ama hiç kimse herkesin hiçbir iş yapmayacağının farkında değildi.

Sonunda herkesin yapması gereken bir işi hiç kimse yapmadığı için Beşiktaş bu hale düştü." H H H

Galatasaray'ın Adana Demirspor gibi bir takımı böylesine mahkum etmesinin, yüksek pas eğitimiyle de ilgisi var, rakibi analiz etmekle de.

İyi top yapan bir rakibe karşı "aman vermeyen pres" en geçerli yoldur, özellikle ilk yarıda Galatasaray bunu harika biçimde uyguladı.

Takımda herkesi tek tek büyüteç altına alsak, sezon başından beri en parlak ışık Sacha Boey. Bir maç bile olağanüstü tavrında azalma olmadı. Bu kadar yüksek tempoya en ufak fiziki bir eksiklik de söz konusu değil. İşinin gereklerini yerine getirmekten ziyade, işine renk katmak ve sonuca bu denli katkı sağlamak da herkesin harcı değil.

H H H

Trabzonspor'un Abdullah Avcı'dan sonra nasıl boyut değiştirdiğini gördük. Kadro kalitesi olarak onların da Beşiktaş'tan bir farkı yok ama doğru hamlelerle şekillenen Trabzonspor'un en azından bir yolculuğa tutunduğunu görüyoruz. Yolculuk sadece puan toplamak değildir, takımdaki eksikleri bütünleştirip, takımı bir arada toplamaktır. Pusula Abdullah Avcı'nın elindeyse geleceğe gönül rahatlığıyla yürümekte sakınca yoktur. Hele amaç belliyse!

H H H

Gençliğimde spor yazarlarını okumak için, maçlardan sonra neredeyse her gazeteyi satın alır ve her birini keyifle okurdum. Gazeteciliğin rütbesi kalemdi yürekti.

Acımasız dünyanın unutturmaya çalıştıklarını her zaman hatırda tutmak insanlığın yasasında vardır ama hak yemenin iyilik yapmaktan değerli olduğunu öğreten evrim projesi amacına ulaştı. Şimdi yürekler yazar kasa! Cehalet ve kara para kan kardeş!

H H H

Hala güzel insanlardır bu mesleği ayakta tutan. Kabadayıların dolandırıcıların değil adaletin ve asaletin saflarını tutan.

Onların helalinden kazanılmamış tek kuruşta gözleri yoktur, canları sıkılınca "ulan zalim dünya" deyip başlarını ellerinin arasına koyarlar.

Ne lüks otomobillerde gözleri vardır ne görkemli villalarda. Gerektiğinde her biri kuru ekmekle doyarlar. Onlar benim gözümde bu mesleğin son kuşlarıdır.