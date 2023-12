Ödeşme!

Farklı yenilgiler sonrası ödeşmeler zordur ama Fenerbahçe, Sivasspor karşısında ilk yarıda maçı kazanmaya düşünce olarak da hazırdı fiziksel olarak da. İkinci yarıda futbolu dert edinmeyip sonucu yeterli sayınca bir süreliğine futbolla canlı bağlantı kesildi ama bir golle her şey yine Fenerbahçe'nin istediği sisteme dönüştü. Takımın şah damarı hattındaki oyuncusu bu sezon İrfan Can Kahveci. İkinci goldeki vuruşu estetik goller sergisine harika bir fotoğraf olarak asılırken, "bu adam ritmini tutturduğu zaman Fenerbahçe'nin ritmi de kendiliğinden oluşuyor" dedim. Maçın farklı bitmesindeki başoyuncu yine oydu.

Fred'in takıma girmesinin artı değerlerini gelecek maçlarda görebileceğiz. Szymanski'nin golün dışında "nereye kaybolduğunu" sorgulamak yenilen goldeki Samet ve Oostervolde uyumsuzluğunu dile getirmek kadar önemli. Tadic'in kayıp ilanlarındaki posterleri de hala asılı duruyor. Beni en çok şaşırtan Ferdi Kadıoğlu'ndaki gerileme. İz sürücü yanı da askıdaydı bindirme yanı da.

En çok ilgimi çeken mesele İsmail Kartal'ın bu maçtan yara almadan çıkmış olması. Fatih Terim gibi adamların yıllardır "imparator masallarıyla" yapılmadık çirkinlik bırakmadığı ve hala korunduğu bir ülkede, bırakalım da İsmail Kartal gibileri yerinde kalsın. Bizim için güzel insanlar paraya ve yalana tapan ağalardan bin kere değerlidir! Futbolundan elini çekmesi gerekenler kendilerini her alanda sergiliyor çünkü!

Şampiyonlar Ligi maçlarında izlediğim Galatasaray harika bir futbol takımı. Rakibe sahayı dar ediyor, futbolcuların ayaklarından sihir akıyor. Ama ligde izlediğim Galatasaray'da "esneyen Aslan" fotoğrafları öne çıkıyor. Tıpkı Pendikspor maçında olduğu gibi. Çelişkilerin kaza yaratma ihtimali çoktur, bunu da bir kenara not etmek gerekir. Ziyech'in attığı golden sonra yüzündeki ifadeye baktım da yaptığı vuruştan ziyade kalecinin böyle bir gol yemesine üzülmüş gibi hissettim. Hislerim doğruysa helal olsun! İnsanlık empati yapmaktır çünkü!

Beşiktaş'ta bazı futbolculara o formanın nasıl giydirildiğini sorgulamak gerekiyor. İsim vermeye gerek yok, futbolun ağzından kaçırdığı gerçekler ortada. Ve böyle bir takımda Chamberlain 55'nci dakikada oyuna giriyor. Şaka gibi. Yeni başkanla bu takımın devre arasında toparlanma ihtimali elbette var ama sezon başından beri kaybedilenleri kazanmanın imkanı yok. Beşiktaş'a yakışan; gençleri kazanmak adına cesur adımlar atmak. Çünkü aslını feda edenlerin sahadaki suretine tahammül etmenin hiç gereği yok artık.

Kötü bir zaman diliminden geçiyoruz. Ahlaksızlığın ve parayı götürmenin her şeyden değerli olduğunu öğreten evrim projesi amacına ulaştı. Meselenin en korkunç yanı kötü insanların bu topraklarda gördüğü itibar!

Babasıyla birlikte televizyon izleyen 8 yaşındaki kız çocuğu birden irkildi. "Televizyonu kapatır mısın baba" dedi, "o adam görünce çok korkuyorum!" Baba kızının korkusunun önünü kesmek istedi, "ama ben onu seviyorum!" Çocuğun cevabı daha şaşırtıcıydı; "o zaman senden de korkuyorum baba!" Çocuklarının üzerine düşmeyenler zorbaların ağzının içine düşerse, babaların günahları da çocukların ömrüne düşer! Bu topraklarda her metrekareye depresyon ilacı kullanan kaç çocuk düştüğünü hesaplamak da böyle babalara düşer.