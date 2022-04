Yeter de artar!

Geçenlerde bir restoranda 40'lı yaşlarda şef garson yanıma geldi, "Hayal Satan Adam yazılarınız bende hala duruyor" dedi.

Gülümsedim, "niye vazgeçtiniz?" diye sordu.

"İnsan nelerden vazgeçmiyor ki" dedim.

"Keşke vazgeçmeseydiniz" deyince gözümün önüne o dükkanın kapısında bekleyen çocuklar geldi. Onlar futbolda kardeşliğin ve asaletin ne olduğunu bilen babaların çocuklarıydı.

O yüzden "Hayal Satan Adam" adlı dükkanımda istedikleri her hayali gerçekleştirirken benim sihrim onlardı.

H H H

Bundan 16 yıl önce Fenerbahçe'nin Denizlispor'la Denizli'de oynadığı ve adaletle oynandığına inandığım bir maçın ardından açmıştım o dükkanı.

Ama geçmişin bütün güzel insanları o dükkandaki hayalleri süslemişti.

Metin Oktay, Lefter, Baba Hakkı, Necati Özçağlayan, Fethi Heper, Alpaslan Eratlı, Fevzi Zemzem ve daha niceleri.

Onların hayalini çocukların önüne getirirken dükkanımın içini ışık kaplardı, o insanların eşi benzeri yoktu çünkü.

Dükkana gelen çocuklara bu güzel insanları anlatırken çocukların yüzündeki aydınlık da benim görmek istediğim resimdi.

"Sizin gibiler dükkanıma geldiği zaman bu ülkeden umudumu neden kesmediğimi daha iyi anlıyorum" dediğimi hatırlıyorum.

H H H

Sonra bir gün üstlerinde Galatasaray ve Fenerbahçe forması bulunan iki çocuk birlikte girmişti dükkana.

Renkleri farklı olsa da sevdaları kardeş olan iki çocuğun saçlarını okşayarak, "takımları büyük yapan sizlersiniz" demiştim, "sizleri düşmanlığa sürükleyenler değil!" Futbol hayatın süsüdür ama çocukların sevdası da futbolun tertemiz öyküsüdür.

İstedikleri hayal; "bizi ayırmasınlar!" Aynı toprağın iki çocuğu, aynı yolun iki sevdalısı, masumiyetin temsilcileri olarak el ele çıkmışlardı dükkanımdan.

Onlar hayallerin de gerçekler kadar değerli olduğu bir dünyanın içinde kaldılar, nefretin dışında. Sanırım geçen zaman içinde sevgiyle büyüdüler.

Çünkü babaları futbolun güzel zamanlarının insanlarıydı.

H H H

Hayallerin büyüsünde demlenen çocuklar her yıl biraz daha azalırken, kirli teknolojinin karşısında böyle bir dükkanın açık kalması mümkün olamazdı.

Geleceğin mektupları da elimde kaldı geçmişin resimleri de.

Zaman kötüye gitti, ahlaksızlar fenomen oldu. Sosyal medya mezbahalarında çocukların bile yüreklerine nefret zehri enjekte edilirken, belki bendeki maviler de bitti ve 'Hayal Satan Adam' dükkanının kepenklerini indirdim.

H H H

Önceki gün geceleri hava almak için çıktığım parkta orta yaşlı bir adam hafta sonundaki Fenerbahçe ile Galatasaray maçının sohbetine itekledi beni.

İlk sorusu "maçı kim kazanır?" oldu.

"Boş ver dostluk kazansın" dedim de pek ilgisini çekmedi, "ben sonuçtan bahsediyorum" dedi.

"Onu bana sormayacaksınız" diye karşılık verdim, "televizyon ekranlarında her şeyi bilenler var onlara sorun!" Anlayışlı adamdı, "oynanmamış maçın sonucu olmaz" dedi ve gitti.

H H H

Bu ülkede zenginlik ve güç için her karanlık yolu mubah sayanların bizim yazılarımızdan nasibini alacağını düşünmüyorum.

Olsun! 'Hayal Satan Adam'ın dükkanına uğrayan çocuklar büyümüş olsalar da belki bir yerlerde o güzelliklerin peşini bırakmamıştır.

Onlar bana yeter de artar bile!