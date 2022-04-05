Boy aynası!

Boy aynası! enerbahçe kazanınca, yok yere kaybedilen maçlardaki kayıp puanların değeri daha iyi anlaşılıyor. Özellikle iç sahadaki maçlar!

Adana Demirspor ve Başakşehir mesela.

O puanlar cepte olsa hayaller başka bir hedefte belirginleşirdi.

Oysa hoca da aynıydı futbolcular da!

Ama yanlışlarıyla sözlenenler kendi masallarını kanıtlama derdine düştükleri için kendilerini asla sorgulamadılar.

Oysa bahçeler suyla büyütülür gözyaşıyla değil. Kazanmakla eğitilen takımlar da el emeği göz nuru puanları bahçedeki meyveler gibi üçer üçer toplar.

Not: Gencecik Arda Güler'in enerjisi bütün takımı sardıysa, Fenerbahçeli yöneticiler Arda'nın U17 Milli Takımı'ndaki arkadaşlarının etrafını sarsınlar!

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Bu meseleden çıkan sonuç; kalbini formasına emanet edenlere futbol da karşılığını veriyor. Fenerbahçe şu anda ligde yenilmesi en zor takım kıvamına geldiyse, birileri bunun araştırmasını yapsın. Bu araştırmadan sahada mücadele etmenin, küflenmiş mazeretleri biriktirmekten daha değerli olduğu ortaya çıkacaktır."Taraftara oynamakla" sahada futbol oynamak arasındaki farkın yansıması çıkacaktır.Bazıları için can çıkıp huy çıkmasa da!

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Taraftarın şampiyonluk için acelesi varken, Trabzonspor'un kaybettiği puanlar şampiyonluk için sadece zaman kaybıdır. O kadar olsun.Sezon başından beri bütün dik yokuşları çıkan, hiçbir İstanbul takımına boyun eğmeyen bir takımın verdiği mücadelenin karşılığını alacağından da kimsenin şüphesi olmasın.Çünkü Trabzonspor için liderlik; elde edildiği zaman değerini kaybeden bir gerçek olmadı hiç. Onların bu davaya yürek koyduğunu söylemeye gerek yokken, puan kaybı ile zaman kaybı arasındaki gerçekleri Trabzonspor taraftarı hoş görsün.

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Trabzonspor karşısındaki Beşiktaş, sezonun en iyi maçlarından birini çıkardı.Attığı golde Rosier'in geçen sezon oynadığı maçlardan bir fragman izledik.Sezon başından beri bu kadar yürekli mücadele etmek için "yabancı" bir teknik direktörü beklemiş demek.Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael'in saha kenarında sportmen bir duruşu vardı.Maçtan sonra Abdullah Avcı'yı tebrik ederken yürüyüşüne baktım da bizim kaba saba teknik adamlar geldi gözümün önüne. Bitirimler ve berbat dublörleri!

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Bu ülkenin her yerinde zarafete ihtiyacı var. Kadınlar maçı derken sahada gül bahçelerinin açılmasını beklemiyoruz ama böylesine bir vahşeti de hiç beklemiyoruz.Fenerbahçe ile Amed Sportif arasındaki Kadınlar Ligi maçındaki görüntülerin 18 yaşından küçüklere gösterimi yasaklanmalı.Amed takımından 73 numaralı formasıyla Sultan! Yerde yatan bir insana attığın tekmelere baktım da bu kadar vahşeti nerede biriktirdin? İçindeki ejderhayı neyle besliyorsun?Sen 99 numaralı Ebru! Sporcu ruhun olmadığı ortada, peki ya kadın ruhun, vicdanın? Onları da öldürdün mü? Yoksa birilerinin canına kastın mı vardı?

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"Uç uç böceğim annen sana terlik pabuç alacak" diyerek, kadınların ne kadar anaç olduğunu gösteren tekerlemelerimiz varken, futbol ayakkabısına keskin bıçak muamelesi yapan böyle kadınlar ne futbola yakışır ne anaçlığa. Oturduğum mahallede yolun karşı tarafında tek kolu olmayan yaşlı bir kadın mendil satıyor. Mendil alsanız da yüzü gülüyor almasanız da.Fazla mendil sattığında fırınlardaki askılı ekmeklerin parasını ödüyor. Ben onlara "ana" diyorum, yerde yatan kadınlara tekme atana değil. O yüzden 73 numaralı Sultan'la 99 numaralı Ebru, kirli atletiyle sokağa çıkıp ona buna söven ve fırsatını bulunca kadınları döven erkeklerden farklı değildir. İkisi birlikte bir boy aynasına baksalar ayna bile onlara kırılır.