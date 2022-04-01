Ateşböcekleri!

Futbolda geleceğe dökülmeyen harçlar ödenmez borçlar bırakır.

Fenerbahçe'nin harcanan yıllarının hesabını yapmaya kalksak, yıllar boyu ödenemeyecek borçları buluruz.

Yabancılara su gibi akıtılan paranın karşılığında zerre kadar verim alınamayan kurak toprakları görürüz.

"Mesut Özil'e ödenen ve ödenecek olan paralarla kaç altyapı tesisi kurulurdu?" diye sorsak kim cevap verebilir?

Onu bulamayız göremeyiz!

Fenerbahçe'nin en büyük talihsizliği suçu üzerine alacak birinin olmaması.

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17 yaşının düşlerine kanatlanmış nice genç futbolcu Türk futbolunun geleceğine adını yazdırmayı bekliyor.Ama geç kalanlar var!U17 Milli Takımı'nda Kenan Yıldız adlı harika bir futbolcu var. Bayern Münih altyapısından çıktı. Barcelona'ya gitme ihtimali büyük.Birkaç yıl sonra milyon dolarlık bonservis bedeliyle medyamıza manşet olur.Oysa iki yıl önce bu delikanlı Fenerbahçeli yöneticilere "tavsiye" edildi.Koca Fenerbahçe'de böyle futbolcuları arama ve tarama ekibi yok mu?Varsa hatır gönül işine mi soyunuyorlar?Kenan Yıldız'ın yaşını mı küçük buldular, kendilerini mi büyük gördüler?Eğer birileri bu delikanlıyı izlediyse Fenerbahçe'deki yetenek avcılarının sınıfta kaldığının resmidir.

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Yabancıya karşı değilim istiap haddini aşan çürümüş otlara karşıyım.Gençliğe yatırım yapmayanlara karşıyım.Yabancıların beceriksiz ruhuna yaratıcı beden bulamayanlar onları oynatmak için sayısız neden bulur.Oysa gençlerin sırtındaki terli formalar geceleri ateşböceği gibi parlar.Arda Güler'in sahanın içine olduğu kadar Fenerbahçe tribünlerine yaydığı ışığı gördük.Ama sadece bir ışıkla "bu kışı atlattık" diye düşünmek en kolay çıkış yoludur.4 yıllık hezimetin çıkış kapısı hala gençliği işaret ederken, transfer mevsiminde olanları bekleyip göreceğiz.

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U17 Milli Takımı, Elit Tur son maçında Slovenya'yı 4-3 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı. Yendikleri takımlar da asla sıradan olmayan takımlar.Takımın başında harika bir teknik adam var; Soykan Başar.Bıkmadan usanmadan Avrupa'da ve Türkiye'de bu gençleri bulan adam.Türkiye'de dibe vuran futbolu ayağa kaldırmak için futbola yatırım yapan gerçek emekçilerden biri.Acaba hangi teknik direktör U17 Milli Takımı'ndaki gençler için kendisiyle temasta?Büyük kulüplerdeki hangi yetenek avcısı kulübüne gerçekten hizmet etmenin "hamallığını" yapıyor sanıyorsunuz?

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Bu ülkede "menajerler kazansın" diye gençlik yatırımının önünü kesen sistem, kulüpleri batırmanın eşiğine getirenlerin uzantılarıdır.Çünkü bizdeki menajerlik sisteminde transferlerden komisyon alan teknik direktörlerin uzantısı olanlar var.O menajerlik futbolculardan haraç almaya gidecek kadar güç bulmuş, hısım akraba kendilerine görkemli bir "malikane" kurmuştur!Kulüplerimiz batmaktan beter olmuştur.Not; Ayakları yere basmayanlar hava basmayı sever, adına menajer denen arsızların eline bakanlar da para basmayı sever.

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Doğruluğun emredilmesine gerek yoktur doğruluk mutlak itaat ister.Bunca güzellik elden gitmişken futbolun geleceğinde bütün meseleyi hala para üzerine kuranlar, takımlarının geleceğini gençler üzerine kurmazsa onlara sadece sızlanmak kalır.Çuvalla para ödenen yabancı futbolcular denizlerde gösterişli yat olabilir ama bizim gençlerimiz denizin ta kendisi.Bir deniz kaç gemi eder kaç yat? Hala birilerine bunları öğretemedi hayat!