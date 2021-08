Yeni sezon!

Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında aldığı sonuçların sezona iyi bir hazırlık olduğunu varsayabiliriz.

Ama bu hazırlık maçlarının sadece maçları kazanmak için seçilmiş rakiplerle oynandığı gerçeğini yok sayamayız.

Ali Koç'un Pereira'dan memnuniyetini dile getirmesini umut beklemekle eşdeğer bulabiliriz.

Ama kendisine dönemin en görkemli kadrosu teslim edilen bir teknik adamın krize girdiği zaman takımı nasıl batırdığı gerçeğini hasıraltı edemeyiz.

***

Hazırlık maçlarında takımın en değerli futbolcusunun Miha Zayc olduğunu söylersek kimseye haksızlık etmeyiz.Zajc'ın sezonun en çok konuşulacak ismi olacağını şimdiden beyan ederiz.Ama takımdaki sükseli siluetlerin Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci olduğunu söylersek, yeteneğin "çok şey" mücadelenin "her şey" olduğu gerçeğini önlerine koyarız.Bu ikilinin arasına Ozan Tufan 'ı koyarsanız "felaketin habercisi" olacağını da not düşeriz.Kayıp puanların da kazanılacak maçların da kalbidir orta alan.

***

Benim ilgimi çeken bir başka adam Serdar Dursun 29 yaşında ve üst düzey takımlarda oynamamış.Aklıma Galatasaray 'ın 70'li yıllardaki gol kralı Çilli Mehmet geldi.Galatasaray Çilli Mehmet'i İstanbul amatör küme takımlarından Sirkeci 'den transfer etmişti. Mehmet Oğuz yine amatör bir kulüp olan Kadırga 'dan gelmiş ve efsane olmuştu.O zamanki Mithatpaşa Stadyumu 'nun bütün duvarlarında " Pele Mehmet " yazardı.Futbol geldiğin yere değil döktüğün tere bakar o yüzden Fenerbahçe pahalı yabancılarda bulamadığını Serdar Dursun'da bulabilir.

***

Şampiyonluğa açlık duymakla paraya doymak arasındaki çelişkilerdir bir takımı elden ayaktan düşüren.Fenerbahçe'de 3 sezondur yanlışları asla sorgulanmayan futbolcular yığını vardır ve ne acıdır ki çirkinliklerin bile sırtı sıvazlanmıştır.Geçenlerde Fenerbahçeli bir dostum "Fenerbahçe'yi çok eleştiriyorsun" dedi, ben de "yarayı kaşımak ve yeniden kanatmak lazım" dedim."Başka türlü gerçeklerin farkına varılamaz."

***

Bu ülkenin en büyük sorunu insanların gerçekleri reddetmesi.Her yanlışın bir doğrusu vardır ama hiçbir doğrunun yanlışı yoktur.Yanlışlarında inat edenlerin ödettiği bedellerdir harcanan yıllar.Fenerbahçe'nin kaybolan yıllarını ödeştirmesi için bu sezon önemli bir fırsattır. Rakiplerin ne durumda olmasından daha önemli olan bir gerçek varsa o da "kendi durumudur!" Üç sezondur sınıfta kalan Fenerbahçeli futbolcuların aldıklarını ödeştirmenin son sezonudur bu!Kendilerine verilenleri kucaklayanlar kendilerinden bekleneni fazlasıyla vermek zorundadır.

***

Ne olursa sezon başında oluyor.

En kolay puanlar da sezon başında kaybediliyor. Geçen sezonu hatırlayın 9 kişilik Hatayspor'a gol atamayan bir takımın kaybedilen şampiyonluk için talihsizlikten dert yanması günahların adresini değiştirmesidir.

O yüzden hazırlık maçlarını kazanmaktan çok daha anlamlı bir gerçek varsa o da formanın içine "çubuklu ruhunu" sokabilmektir.

Her futbolcu etten ve kemikten ama yürekleri dağ gibi olanların heykelleri için balmumuna ihtiyaç duyulmaz!

Yoksa 'Sefiller'i kaleme almaktan bizler de bıktık!