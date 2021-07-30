Çengel bulmaca

Yeni sezonun hazırlıkları sürerken, her şeyin eskisinden daha kötü olacağını bile bile soruyorum.

Kendi balında boğulan arı ödülünü bu yıl hangi kulüp başkanı kazanacak?

O başkanların kendilerini mütemadiyen sızlanmak zorunda hissetmelerinin kaç puanlık getirisi olacak?

Çığırtkanlıkta tavan yapanlar adaleti mi koklayacak ganimeti mi toplayacak?

Yöneticiliğin ve teknik adamlığın kitabında "kalleşlik makbuldür" diye yazılacak da hangi yüzle okunacak?

Haram sofralarında yerler şimdiden rezerve edildi mi yoksa?

Başkalarının canı yandığı zaman susanlar kendi canları yandığı zaman emzik mi arayacak yine?

Erkekçe ağlamayı beceremeyenlerin gözlerine "tatlı su" takviyesi mi yapılacak yoksa?

H H H

Futbolun ana maddesi paraysa babalar gibi "kara para" harcayanlar Türk futbolunda devrim mi yapacak?

Yabancı çöplüğünde gezerek borç bataklığında yüzerek level atlayan kulüplerimiz sızlanmaktan ne zaman utanacak?

Verdiği sözleri tutmayanları yine el üstünde mi tutacak kaypak hayat?

İnsanlık için var olmayı düşünmeyenler futboldaki değerleri yok ettiklerini bir kere olsun görebilecek mi?

Ruhu iflas edenler için sermaye artırımı mı yapılacak kulüplerimizde?

H H H

VAR olanlarla bile YOK edilen adaletsizliğin klasik sahneleri mi izleyeceğiz yine?

Alın teriyle "mücadele" edenler düdük sesine yem edilirken, duruma "müdahale" edenlere rütbe mi verilecek?

Ligin kaçıncı haftasında başlayacak hakemler için sinyale çıkma turları?

"Bir emrin var mı ağam" diyen hizmetkar ruhlu hakemlerden kurtulma umudumuz yüzde kaç olacak?

Sosyal medya mezbahalarında çalıştırılmak üzere bu sezon kaç bin sözde taraftar alınacak?

Ağızlarını çamurlu cümlelerle çalkalayan teknik adamlarla kaç çocuk harcanacak?

H H H

Avrupa kupalarında nal toplayanlar talihsizliğin kahve fallarına mı bakacak?

Ekmek pişirmeyi öğrenemeyenler sistemin maşalarıyla işi pişirmeyi sürdürecek mi?

Tüm yalanlar yutulacak tüm sözler unutulacak ve birkaç kışkırtıcı lafla taraftarlar da kolayca uyutulacak mı yine?

İpini sahibine teslim eden medyatik kuklalardan kaç popüler soytarı daha üretilecek?

Medyadaki goygoyculara ikramiyeleri aybaşında mı verilecek sezon sonunda mı?

Aynı tip cinayet işleyenlerin yeni videoları sosyal medyada rekor mu kıracak?

H H H

Geçmişin onurlu futbolcularını özlerken, şimdiki zamanın içinde öyle insanların yokluğunu kim sorgulayacak?

Nice değerli mesleğin insanları kan ağlarken, hayat şartları sadece futbolcuların lehine mi zenginleşecek?

Repertuarı küfür kıyamet dolu futbolcular kulüplerinde itibar mı görecek?

Sahte bir faule bin takla atan sportmenlikte yan yatan, kasti olarak rakibinin bileğine basıp pis pis sırıtan züppelerin sırtı sıvazlanacak mı yine?

H H H

Maçlar her ne kadar 90 dakika artı hakem toleransı olsa da akrep kalleş yelkovan namussuz.

O yüzden güneşin kum saatini şimdiki zamanın pahalı saatlerine değişmiyoruz Hala küçükleri sevip büyükleri saydığımız için, hala parayı değil yıldızları saydığımız için eskicilik yapmayı da seviyoruz.

Çünkü insanlık eskiden vardı.

Şimdi görünenden daha kirlidir futbol görünmeyenden daha tehlikeli.

O yüzden yapılması gerekeni yapmayanları işaret etmekten utanmıyorum.

İşareti aldıktan sonra yapmayanlar utansın!