İyilik!

Müzik stüdyosunda albüm çalışmaları yaparken bir delikanlı futbol sohbetine çanak tuttu.

"Bana kimse emekten bahsetmesin" dedi, "şampiyonluğun yedek parçası hakemlerdir!" "Tamam" dedim, "aynı dili konuştuğum bir delikanlıyla birkaç dakikalık futbol konuşmak sinirimi bozmaz." H H H

Bu ülkede sportmenliğin telefon numarası yoktur ama sportmenlik ayağına her türlü numara çevrilir.

Birbirimize sorular sorduk cevaplarını biz verdik.

Hakemleri arayan teknik direktörler faslına uzandık.

Bir hakemle kendisini arayan teknik direktör arasındaki konuşma metinlerini kurguladık birlikte.

"Beni neden aradınız?" "Şey, puan cetvelinde kaybolmak istemiyorum da..." Onurlu hakemler kendilerini arayan teknik direktörleri şerefli bir yolculuğa davet eder ama bazı hakemler şifreyi kırar ve yoluna bakar!

H H H

Can alıcı soruya geldik.

"Peki, bazı hakemlerin telefonla aradıkları ve 'bir emrin var mı ağam?' diye sordukları teknik adamlar var mıdır?" Olmaz mı? Onlar mesajlarını güç gösterisi olarak futbolun duvarlarına yazarlar! "Bas gaza ağam yollar boş.

Her şeyi temizledik." H H H

Kulüp başkanlarının Türk futbolunun bu hale gelmesinde nasıl rol oynadığını ikimiz de biliyorduk.

Göğsüne neşterle "falanca takım için ölürüm" diye yazmakla sevda büyüklük kazanmaz.

Gerçek sevda doğruların arkasında durmaktır, namuslu eleştirilere kulak kabartmak.

O yüzden ortak bildiri yayınladık.

"Eleştirilere verilen fuzuli yanıtlar başkanların suçlarını kanıtlar!" O başkanlar transferlerde milyon dolarları çöpe attılar, futbolu bataklığa sürüklediler.

Ortak sorumuz. "Paralarından başka hiçbir şeyi olmayanları insanlığın bağış sergisine davet etsek kaç kişi katılır?" Cevap utanç verici çıktı o yüzden rakamı kendime sakladım!

H H H

Futbolcuların kalitesine yol aldı sohbetimiz.

Sorumuzu bütün futbolcular adına haykırarak sorduk.

"İnsanların hayatına dokunmak nasıl bir şeydir kaç futbolcu biliyor?" Galatasaraylı Muslera'nın şehitlere bağışladığı maaşı koyduk ortaya.

Volkan Demirel'in Soma'daki maden işçileri için neler yaptığını biliyorduk.

Mehmet Topal ve eşi Selda Topal'ın çocuklar için maddi manevi hamallık bile yapmalarına saygılarımızı gönderdik.

Ardından şehitler için asker selamına uzandık.

H H H

O futbolcular ki bu ülkede hiçbir mesleğe nasip olmayan kazancın sahipleriydi.

Üst üste çaktık cümleleri.

Selamı üstü başı sefil çocuklar da çakıyordu çünkü!

Ve takımlarının gol atmasını falan da beklemiyorlardı.

Eğer o kadar yaslıysanız attığını gole sevinmeyin futbolcu beyler!

Ya da sahte bir faul pozisyonunda bin takla atarak dövünmeyin.

Kazancınızın milyonda birini şehit ailelerinin çocuklarının eğitimine bağışlayın!

Böyle bir bildiriye kaç futbolcu gönüllü olur zannediyorsunuz?

Bu soruyu da sizlere sorduk.

H H H

İyilik yapmak cennetin bahçesine adına ağaç dikmektir.

Futbolun zenginleri çocukların ocağına incir ağacı dike