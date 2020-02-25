Tarihi imza

Asalet evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

Şimdi piyonların süslediği şiddet reyonları gözde.

O yüzden futbol topunun yerine bazı maçlarda "havan topu" kullanmayı hedefleyenlerin gönlü oluyor.

Yenilmeyi beceremeyenler vahşet tiyatrolarına figüran olmayı seçiyorlar.

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Pazar gecesi sarı lacivert formalı biçare beylerle 20 yıllık tarihi değiştirmeye gelen Galatasaraylı futbolcuların maçı vardı. Fenerbahçe 'nin bu kadar çaresiz kaldığı bir derbi maçını hatırlamıyorum.Kanarya'nın cıvıltısıyla Aslan'ın kükremesinin hikayesini anlatıyor şimdiki zaman.20 yıldır bu statta iğneden ipliği geçiremeyen Galatasaray bu kez Saracaoğlu'nda iğneden 3 fil geçirdi.Misafir geldiği evin sahibi oldu.Çok daha farklı kazanabilirdi.Yürek de onlardaydı kazanma duygusu da.Analarının ak sütü gibi bu galibiyeti hak ettiler, 20 yıllık tarihi de yerle bir ettiler.

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Sayın Ali Koç her şey sizin eseriniz!Sakın suç mahallinden uzaklaşmayın.Barkovizyon gösterileriyle hakemleri işaret etmeyi biliyorsanız, bugün de ayağa kalkıp bütün suçu üzerinize alın.Fenerbahçeli çocukların 20 liralık harçlıklarından bile medet uman bir kampanya düzenlediniz, toplanan paraları Comolli'yle çarçur ettiniz.Comolli giderken bile hiç yara almadı ama çuvalla para aldı. Ersun Yanal 'a Jailson konulu bir barkovizyon gösterisi sunmayı düşünmediniz mi?Yenilen ilk golde iki kale direğinde birer hakem olması mı gerekirdi yoksa iki Fenerbahçeli futbolcu mu?Lütfen bunu bizim için Ersun Yanal'a sorar mısınız?

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Sayın Ali Koç Yenilmek önemli değil ama böylesine aciz biçimde yenilmek size ve ekibinize nasip oldu.Merak ettiğim şampiyonluk yürüyüşünüz için bundan sonra neler söyleyeceksiniz!Gelecek programda çok daha kötü günler bekliyor bu takımı.Büyük yürüyüşünüzü küçük adımlarla sürdürün bakalım nereye kadar gidebileceksiniz?Yooo kırılmaya hakkınız yok.O yüzden şimdi kendinizi haklı çıkaracak tek eyleminiz yok.O yüzden size düşen tribünlere oynamak değil gerçekleri konuşmak!

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Sayın Ali Koç!

Tribünde Galatasaray Kulübü Başkanı'yla iki sessiz harf gibi oturuyordunuz.

Ama tam karşınızda utanç verici bir pankart açıldı.

"Seni de seni seveni de sevmiyoruz!" Sizde var olduğuna inandığımız zarafet; o pankartı açıldığı an yere indirirdi.

Yapmadınız!

Kendinize edilen sövgü için tribünden atlayacak kadar tepki göstermeyi hak sayıyorsanız, o pankarta suskun olmanın suçunu yok sayamazsınız!

Kusuruma bakmayın ama o bez parçasının utancı da size ait.