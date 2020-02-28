Derbi maçında bir kez daha gördük ki sadece futbolun konuşulduğu bir ligimiz asla olmayacak.

Zarafetin kıtlığa dönüştüğü bir ülkede saldırganlık sürüsüne bereket!

Parası var diye "büyük sayılan" adamların nasıl küçüldüklerini görüyoruz.

Kasaların da tarihlerin de yağmalandığını biliyoruz.

Ama merak etmeyin, büyük kulüplerin başkanları bir şampiyonluk uğruna birbirlerini yeseler de işin içine hakem ve para girdiği zaman biri diğerinde kendini bulabilir.

Günahları bedenlerine sığmayanlar kendilerini temize çıkarmak için uyduruk nedenler de bulabilir.

Bıktık bu maskeli balolardan.

Yeter artık yüzler değişmeli.

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Futbolcu diyoruz adam olanı mumla arıyoruz.Ha emekli insanın maaşını çalanlar ha sahanın ortasında emek çalanlar, hiçbir farkı yok.Milyon dolarları ceplerine indirenlerin yaptıkları soysuzlukları seyrediyoruz!Bu ülkede yürekli hakem olmadığı için o futbolcuların her türlü karaktersizlikleri prim yapıyor.Küçük adamlar için tribüne oynamanın getirisi büyük.Delikanlılıkta burnundan kıl aldırmayanlar gerçekte ağda yaptırıyorlar kaypaklıklarına.Kendinizden olanı korumayı bırakın!Yeter artık gözler değişmeli.

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Televizyonlara bakıyorum, soytarılığın bu kadar itibar gördüğü bir zaman dilimi yok.Kardeşi kardeşe kırdıran Romalı oyunu yaptılar futbolu.Ya kulüp başkanlarının ağzının içine düşüyorlar da ya bardakların içine!Kendi takımlarının lehine işlenen hakem cinayetlerinde ölü taklidi yapmakta üstlerine yok.Pozisyona bu kadar yakın olup adaletin bu kadar uzağında kalmalarının bir açıklaması var elbet.Bülbüllerin dut yiyene kadar konuşmaları vazgeçilmez alışkanlıklarıdır.Ondan sonrası inleyen nağmeler.Yeter artık sözler değişmeli.

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Maçlarda gördüklerimiz futbol değil sportmenlik ve adalet de değil sadece haksızlığın pornografisi.Steril şartların oluşmadığı bir düzende kir gurur sayılıyor.Her problemin sonuçlarının gerçek bir çözümü varsa, her hafta sonu yeni bir haksızlığı piyasaya süren hakemlere soracağım sorumun cevabı da vardır."Adaleti derin dondurucuda mı saklıyorsunuz, korkularınızın koynunda mı?" Hakem deyince hep aynı külleri eşelemekten bıktık!Yeter artık közler değişmeli.

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Katiller kurbanlarıyla yaşlanır ama gerçekler yaşlanmaz.Küfür insanlığın en aşağılık eylemlerinden biridir.Taraftarlık sevdaysa sportmenlik davadır!Dava adamı olun küfürbaz sevdalı değil!Çünkü adalet terazisinde bir kıl bile ağırdır.Bu çirkin ortam vicdanları sızlatmıyorsa bizler mektupları yanlış adreslere gönderiyoruz demektir.Çünkü vicdanı olmayanlar sağırdır, onlar ettikleri küfürlerden gayrısını duymazlar!Futbol sevginize saygılarımı sunarken insanlık davasına davetim sizlere kalmış.O yüzden top'unuza gönderilmiş bir mesajdır bu!Yeter artık sizler de değişmelisiniz.