Yürek ağrısı

Fenerbahçe'de yanlışların bedeli ödeniyor.

Eminim ki Ali Koç başarılı olmayı hepimizden daha çok istemiştir ama Ersun Yanal ve Comolli konusunda inadın çukuruna düşen bir başkanla gelinen yol burasıysa, Fener'i kuşatan gerçekler listesinin kabarık olduğu su götürmez.

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Ali Koç'un Fenerbahçe sevgisi de sorgulanamaz cömertliği de.Ama Fenerbahçe tarihinin en büyük desteğini alarak başkan olan birinin yanlışları hala devam ediyor.Pazar gecesi Ersun Yanal'ın görevine son verdi ardından da kapıyı aralık bıraktı. Trabzonspor maçında takımın başında Ersun Yanal olacak!" Kimsenin gülmediği şaka gibi!Fenerbahçe, bugün Trabzon 'da kaybederse suç Ersun Yanal'ın başına boca edilecek de kazanırsa Ersun Yanal yeniden göreve mi gelecek?Olur mu olur!Peki, Ali Koç bir işadamı olarak görevine son verdiği elemanına kasayı teslim eder miydi?Üstelik o adam, "bu kapıdan giremez" mührünü yediyse!

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Comolli gibi eli uzun bir adama Fransız kalmakla Fenerbahçe'yi yakmak arasında bir adımlık mesafe vardı buna izin verildi.Ersun Yanal'la çöküşe yol verildi.Ersun Yanal ve Comolli'nin gidecekleri başından belliyken gelmeleri büyük hataydı.Şimdi tehlikeli bir oyunun ikinci versiyonu çekilirken kimse kenara çekilemez.Yanlışlar ancak kabul edilerek doğrulanır.

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Ah Sayın Ali Koç ah!Bir adam Bursaspor 'a 700 bin Euro'ya satılan futbolcuyu Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro'ya kakalamaya kalktı ve kendini ele verdi. Ama siz bu Comolli'ye laf söyletmediniz!Comolli'nin önderliğinde olmayacak transferler yapıldı ve milyon dolarlar çöpe gitti.Ölü doğmuş adamlarla takım ruhunun canlanması mümkün değilken ve bu kadar yanlışın bir doğru etmediği ortadayken böyle bir adama "Fransız kaldınız!" Comolli ne yaptı?Çuvalla parayı cebine indiren Comolli, sadece elinin değil dilinin de uzun gösterdi ve sizi hedef aldı."Transferlerin hiçbirini ben yapmadım onlar yaptı!" Kusuruma bakmayın size naçizane bir sözüm var."Bir edepsizi kendinizden diye korursanız gün gelir o edepsizden korunmanız gerekir!" O yüzden ayak izlerini geriye doğru takip etmek, büyük yürüyüş masalından daha anlamlı bir gerçektir.

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Sayın Ali Koç!Unutmayın ki, Fenerbahçe başkanları her zaman yalnızdır.O başkanların Titanic batarken hala müziğine devam eden orkestra elemanları gibi duran gerçek Fenerbahçe taraftarından başka dostu da yoktur.Medya yalakalarının hisleri tamamen duygusaldır, onların gözleri karınca yuvasında değil, gerektiği yerdedir.Başparmakla işaret parmağının fingirdeştiği yerde!

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Sayın Ali Koç!Baş ağrıması diş ağrıması neyse ama insanın içinin acıması başka bir şeydir.İçi acıyan da sadece Fenerbahçe taraftarıdır.Kusura bakmayın ama aynı cümleyi bir kez daha kullanacağım."İki sezondur Fenerbahçeli çocukları siz ihtiyarlattınız!"