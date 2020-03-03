Yürek ağrısı – Hakkı Yalçın – Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Hakkı Yalçın Yürek ağrısı

Yürek ağrısı

'de yanlışların bedeli ödeniyor.
Eminim ki başarılı olmayı hepimizden daha çok istemiştir ama ve Comolli konusunda inadın çukuruna düşen bir başkanla gelinen yol burasıysa, Fener'i kuşatan gerçekler listesinin kabarık olduğu su götürmez.

***

Ali Koç'un Fenerbahçe sevgisi de sorgulanamaz cömertliği de.
Ama Fenerbahçe tarihinin en büyük desteğini alarak başkan olan birinin yanlışları hala devam ediyor.
Pazar gecesi Ersun Yanal'ın görevine son verdi ardından da kapıyı aralık bıraktı.
" maçında takımın başında Ersun Yanal olacak!" Kimsenin gülmediği şaka gibi!
Fenerbahçe, bugün 'da kaybederse suç Ersun Yanal'ın başına boca edilecek de kazanırsa Ersun Yanal yeniden göreve mi gelecek?
Olur mu olur!
Peki, Ali Koç bir işadamı olarak görevine son verdiği elemanına kasayı teslim eder miydi?
Üstelik o adam, "bu kapıdan giremez" mührünü yediyse!

***

Comolli gibi eli uzun bir adama Fransız kalmakla Fenerbahçe'yi yakmak arasında bir adımlık mesafe vardı buna izin verildi.
Ersun Yanal'la çöküşe yol verildi.
Ersun Yanal ve Comolli'nin gidecekleri başından belliyken gelmeleri büyük hataydı.
Şimdi tehlikeli bir oyunun ikinci versiyonu çekilirken kimse kenara çekilemez.
Yanlışlar ancak kabul edilerek doğrulanır.

***

Ah Koç ah!
Bir adam 'a 700 bin Euro'ya satılan futbolcuyu Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro'ya kakalamaya kalktı ve kendini ele verdi. Ama siz bu Comolli'ye laf söyletmediniz!
Comolli'nin önderliğinde olmayacak transferler yapıldı ve milyon dolarlar çöpe gitti.
Ölü doğmuş adamlarla takım ruhunun canlanması mümkün değilken ve bu kadar yanlışın bir doğru etmediği ortadayken böyle bir adama "Fransız kaldınız!" Comolli ne yaptı?
Çuvalla parayı cebine indiren Comolli, sadece elinin değil dilinin de uzun gösterdi ve sizi hedef aldı.
"Transferlerin hiçbirini ben yapmadım onlar yaptı!" Kusuruma bakmayın size naçizane bir sözüm var.
"Bir edepsizi kendinizden diye korursanız gün gelir o edepsizden korunmanız gerekir!" O yüzden ayak izlerini geriye doğru takip etmek, büyük yürüyüş masalından daha anlamlı bir gerçektir.

***

Sayın Ali Koç!
Unutmayın ki, Fenerbahçe başkanları her zaman yalnızdır.
O başkanların Titanic batarken hala müziğine devam eden orkestra elemanları gibi duran gerçek Fenerbahçe taraftarından başka dostu da yoktur.
Medya yalakalarının hisleri tamamen duygusaldır, onların gözleri karınca yuvasında değil, gerektiği yerdedir.
Başparmakla işaret parmağının fingirdeştiği yerde!

***

Sayın Ali Koç!
Baş ağrıması diş ağrıması neyse ama insanın içinin acıması başka bir şeydir.
İçi acıyan da sadece Fenerbahçe taraftarıdır.
Kusura bakmayın ama aynı cümleyi bir kez daha kullanacağım.
"İki sezondur Fenerbahçeli çocukları siz ihtiyarlattınız!"

  • Hakkı Yalçın Hakkı Yalçın
    1. 03 Mart 2020, Salı
    1. E-Posta: hakki.yalcin@fotomac.com.tr
    1. SMS: HYA yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
      Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
      Örnek: Hakkı Yalçın'a mesaj göndermek istiyorsanız.
      HYA boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
      Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
      Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
      Müşteri Hizmetleri: 444 8881
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN