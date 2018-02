Kombine!

Fenerbahçe kritik dönemeçte önemli bir galibiyet aldı.

Kazanmak adına paylarına düşenden fazlasını sahaya yansıtanlar, mücadele etmenin anlamını gösterdi.

Demek ki neymiş!

Dövüşmek sızlanmaktan çok daha değerliymiş!

Ama unutulmasın ki; liderliğe yürüyen bir teknik adam futbolun kalitesini de yanında getirmek zorundadır.



***



?Başakşehir'in kaybetmesi diğerleri için kombine sevinç!

Liderliğin standart sapması.

Öyle görünüyor ki; şu birkaç hafta içinde liderlik borsasında hızlı yer değiştirmeler olacak.

Bu haftaya kadar Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı önemsemiyor gibi görünen liderlik; davetiyelerini yeniden bastırma ihtiyacını da hissetmiştir.

Yeni başlangıca mahsuben!



***



Bir gerçeği de işaret etmeliyim.

Galatasaray'ın Kayserispor ve Osmanlı maçlarında kollanmasına tek söz etmeyenlerin, Başakşehir'i hedef göstermesindeki sırra iyi bakın.

Bu ülkede birbirlerine koltuk çıkan teknik direktörlerin haksızlık depoları dolsa da vanalarını birbirlerine açarlar.

Bu ülkede korkular itinayla ütülenir.

İnsani vasıfları rozet yapan zarif adamlar bir maç kaybettiği zaman çok kolay kötülenir.

Abdullah Avcı'nın edepli olması bile saldırıya uğraması için yeterli sebeptir.



***



Haftanın gerçeklerine bakarken, Sivassporlu Robinho'nun attığı golü izlerken şapka aradım.

Çıkarmak için.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçını ertelemek için kurduğu cümleleri reddettim.

Büyük düşünenler küçük mazeretlerin peşini bıraksın!

Trabzonspor'un Gençlerbirliği karşısında kaçırdığı penaltı vuruşuna not düştüm.

"Haksız penaltıların galibiyette söz hakkı yoktur!"



***



Hafta sonunda dostlarla futbol konulu bir muhabbetin içindeydim.

Konu döndü dolaştı çocuklar üzerine yoğunlaştı.

Futbolu güzel sanatların kolu haline getirmek için önce perişan yöneticiliğin, ardından da ağzı bozuk yorumculuğun önünü kesmek gerektiğinde buluştuk.

Sanal alemin ve sansürsüz dizilerin internette çeteleşmeye sürüklediği çocuklara, futbolun içindeki çirkin adamların da nasıl ilham verdiğini anlattım.

Gelecek fena gelecek!

O gece kurduğum cümleleri not ettim, benim gibi düşünenler varsa okusun diye.

"Futbol yöneticileri ve medyası kaliteye yer açmadıkça, güzelliklerin çocuklarımızı karşılama ihtimali gün geçtikçe azalacaktır. Bundan da en çok piyasa şartlarına uygun hareket eden çirkin adamlar haz alacaktır."



***



Hepimiz biliyorduk ki, zorbalığı ve çirkinliği körükleyen sistemin "maması" var.

Ama madem yürekli ve namuslu bir lig düzeni istiyoruz.

O halde "aması maması" yok!



***



Başarıyı sadece kupalarla ve şampiyonlukla özdeşleştirenlere muhabbetin sonunda okkalı bir not düştüm.

"Ben kimin şampiyon olduğuna bakmam. Neye göre ve nasıl olduğuna bakarım.

O yüzden herkes müzesine iyi baksın!" Masadaki herkes birbirine baktı!

Gözlerinin aynasında neler gördüklerini sormaya gerek bile duymadım.