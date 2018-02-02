Koltuk!

Koltuk sevdası öylesine ihtiras yüklüdür ki, verilmiş sözleri bile hafızalardan siler.

O koltuğu kaybetmemek için kulüp adına kazanılması gerekenlerin kaybedilmesinde bile sakınca yoktur.

Yeter ki o koltuğun sahibi kendi düşlerine hükmedecek gücü kaybetmesin!



Fenerbahçe Kulübü'nde herkesin aday olma tasarrufu vardır ama başkan adaylığı düşmanlık sebebi sayılır.

Kendisini Fenerbahçe'ye adayan Ali Koç'un adaylığının karşılığı şimdi yönetim tarafından kara kampanyayla karşılanıyorsa. Bizler de sorularımızı kapılara yığarız!



Aziz Yıldırım'ı savunma mekanizmasını, Ali Koç'a saldırı stratejisine dönüştürmek ne kadar yakışıklıdır?

Seçim centilmenliğiyle yüzleşmeyenlerin kaçak dövüşerek alacağı sonuçlar, Fenerbahçe'nin bilinçli taraftar kitlesinden tepki görmeyecek midir?

Fenerbahçe gibi bir kulüpte çirkinlik meşrulaşırsa, o kulübün ruhunu temsil eden asaletin göreceği zararı kim telefi edecektir?



Bir kez olsun kendi yanlışlarının hesabını vermeyen, üstelik başkanlığı bırakma sözü verdiği halde yerine getirmeyen birinin sığındığı tek liman Fenerbahçe sevgisiyse...

Karşısındaki adayın Fenerbahçe sevgisine gösterilen saygısızlık neyin nesidir?

Madem Fenerbahçe cumhuriyeti.

Sistemi herkesin susup kendisinin dinlenmesi üzerine kuran başkanın, başkalarının konuşmalarından neden haz etmediğin sırrını kim açıklayacaktır.

Fenerbahçe'nin azalmasını ikinci plana atıp, tek derdi kendi varlığını başkan olarak sürdürmek olan birinin kongre uzmanlığı her şeyin ötesinde midir yani?



Bir kısım kongre erbabının Aziz Yıldırım'ın yanında olmakla duyduğu gururu, borç batağına sürüklenen Fenerbahçe gerçeğinde nereye sakladığını sorsam ayıp etmiş olur muyum?

Bu kadar borca devlet veresiye açmayacağına göre, bu borçları oluşturanlardan kongrede sorulması gereken hesap yok mudur?

'Fenerbahçe için boynum kıldan ince' ifadesinin tercümesinde fedakarlık çoktur da, o kulübün çıkarı için koltuktan vazgeçmek şartı yok mudur?



Fenerbahçe taraftarının en çok sevdiği yönetici konumundaki Ali Koç'un bu takıma neler katacağını Aziz Yıldırım da biliyorsa, yer gösterici olmanın gururundan neden kaçıyor?

Ailece çekilmiş fotoğrafın içindeki gerçek bir Fenerbahçeliyi haksız yere kötülemenin bedeli varsa bu bedel ödenmeyecek mi sanılıyor?

Ali Koç'un bu cenderede harcanması, Aziz Yıldırım'ın saflarını tutan kongre üyelerinden başka kimleri mutlu edecektir acaba?



Fenerbahçe taraftarı olmak, başkan olmaktan daha anlamlı bir fedakarlık gerektiriyorsa, o taraftarların duygusunun seçimdeki önemi nedir?

Taraftar oy kullansa kimin kazanacağı apaçık bellidir de, başkanlığını geliştiremediğini kabul etmeyen birini Fenerbahçe taraftarı yeniden başkan olarak kabul edecek midir?



Bu meseleden çıkan sonuç...

Kim kazanırsa kazansın taraftarın gönlünü almadan o koltukta oturamaz!

Çünkü Fenerbahçe taraftarı Aziz Yıldırım'la nereye geldiğini biliyor.

Ali Koç'la da nereye gideceğini!