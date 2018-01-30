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HEPSİ
    30 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Mektep tatili

    Çocukluğumun kitaplarını okumaktan vazgeçmedim.
    Küçük Kara Balık, İki , Don Kişot!
    Eskiden kitap okur gibi izlerdim maçları, şimdi ne tat bıraktılar, ne heyecan!
    Trabzon'da "rekabet evde miydi?" diye sorsanız, "evet" derim.
    Peki ya "İyi sahada mıydı?" Onu gördüğümü söyleyemem.
    Sadece Trabzonlu Abdülkadir'i tırnak içine aldım. " bu gence gözü gibi baksın" dedim.
    Ve maçın sonuna not düştüm!
    "Beraberliğe yer gösterici rolünü üstlenenlerin gönlü olduysa, iki takım da lig sonu için büyük hayaller kurmasın!" Hakları yok çünkü!

    bir deney takımı olmuş.
    hakemlerin kendisinden aldığı kısmına tepki gösteriyor da, auta çıkan topla kazandığı gole ses etmiyor.
    Hasan Ali gibi bir adamı orta alanın merkez üssü yapan bir teknik adam, Valbuena için, "topu alıp yatan çocuk" benzetmesi yapabiliyor.
    Valbuena'nın oyunda kalma süresinin azaltılması konusunda tez üretenler, 90 dakika sahada duran 'tan kaç dakika yararlandıklarını hesaplasınlar.
    "Fernandao ilkelliğin daniskasıdır" diyorsak kusurumuza bakmasınlar.
    Sahaya bakmaları yeterli.
    Ayrıca kongre kavgasının takımı nasıl etkileyeceği de ortada.
    'ın sözünden dışarı çıkamayanlar Fenerbahçe'nin içindeki başkan adayına laf yetiştiriyor.
    Aziz Yıldırım için kendisinden başkasının söz hakkı yoktur.
    Kendi yerinde gözü varsa, taraftarın en sevdiği adam 'un imha edilmesinin de sakıncası yoktur.
    Bu demektir ki; takım ve taraftar arasındaki bütünlüğü bozmayı başaranlar. Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışının dışında bırakmayı da başaracaklardır.
    Ligin ikinci yarısıyla birlikte yine malum iltihaplar, yine ezberlenmiş sahneler.
    Hakemler ve korku imparatorluğu puan cetvelini ayarlama düzenini aldı.
    'un 'a attığı sayılmayan golü bin kere izlesem kararım aynı: Buz gibi gol.
    Bu golü iptal eden adamın hakemliğini iptal etmek gerekir desek ne yazar! Korku çemberinde işler böyle yürüyor.
    İki haftadır Galatasaray maçlarında hakem ikramlarını afiyetle yiyenleri izliyoruz. Yakında sofralar da kurulacak kuşkunuz olmasın.
    Biz yazdıklarımızın arkasındayız.
    Ama onlar da kendileriyle yüzleşsinler. Haramı verenler de kabul edenler de!
    Ne acıdır ki; suç işlediği yere geri dönenleri çok gördüm de, hakemlerden aldıklarını iade edeni hayatımda görmedim!
    'ın karşısındaki iki perdelik oyununu izledim.
    Gördük ki, 'nın varlığı çok şey, yokluğu beter bir şey.
    Ve görüyoruz ki bu takımın en zayıf halkalarından biri Oğuzhan!
    Düşünce gücü gittikçe ağırlaşıyor.
    Mücadele gücü zaten yok.
    Bir gün de maçı sen kurtar Oğuzhan! Sorumluluktan kaçıp kendini kurtaracağına!
    Mahalledeki çocuklara devre arasında bir ödev verdim.
    Futbolcuların ve teknik adamların adını yazdım, neler hissettiklerini bir kağıda yazıp bana vermelerini istedim.
    Cevapları görünce; "Keşke futbol da çocuklar kadar masum olsaydı" dedim.
    Ve keşke iki sene mektep tatili olsaydı da onlarla geçirseydim!

    • Hakkı Yalçın Hakkı Yalçın
      1. 30 Ocak 2018, Salı
      1. E-Posta: hakki.yalcin@fotomac.com.tr
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