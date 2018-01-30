Mektep tatili

Çocukluğumun kitaplarını okumaktan vazgeçmedim.

Küçük Kara Balık, İki Sene Mektep Tatili, Don Kişot!

Eskiden kitap okur gibi izlerdim maçları, şimdi ne tat bıraktılar, ne heyecan!

Trabzon'da "rekabet evde miydi?" diye sorsanız, "evet" derim.

Peki ya "İyi futbol sahada mıydı?" Onu gördüğümü söyleyemem.

Sadece Trabzonlu Abdülkadir'i tırnak içine aldım. "Trabzonspor bu gence gözü gibi baksın" dedim.

Ve maçın sonuna not düştüm!

"Beraberliğe yer gösterici rolünü üstlenenlerin gönlü olduysa, iki takım da lig sonu için büyük hayaller kurmasın!" Hakları yok çünkü!