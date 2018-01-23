Bedel!

Göztepe maçında kazanılan 3 puan sonrasının sabahı.

Fenerbahçe taraftarı bir çocuk kahvaltı masasında babasına sordu.

"Biz dün gece niye rahat uyuyamadık baba?" Ligin ikinci yarısına başlamanın kapısını umutla açıp, umutsuzlukla kapatan baba gülümseyerek cevap verdi.

"Futbolcu ağabeylerin sahada uyuduğu için!"

Savunma metni; daha ikinci yarınının ilk maçı.

Ama görünen o ki, Fenerbahçe'de sezon başı günahları yeniden devreye girdi.

Takımda gerilim unsuru yaratacak o kadar çok delil varken, bu futbolla kimse gelecek zamandan medet ummasın!

Attığı golü boş verin Fernandao;

Fenerbahçe'nin pozisyon morgu!

Pozisyonların da üslubu var.

O köhnemiş teknikle bir yere kadar.

Rakibini yormadığı ortadayken kendini yoğursa çok daha anlamlı olacak.

Buna karşılık, "orda bir adam var uzakta" filmine top kesen bir takım gerçeği mevcut.

Böyle bir adam sahada zeki adamlar sirenler çalana kadar kenarda!

Fenerbahçe'de ciddi arızalar var.

Talih de bir yere kadar!



Başakşehir kendisindeki özelliklerin sadece futbol kalitesiyle sınırlı olmadığını gösterdi.

Takımda motivasyonu artıran gerçeğin adı sevgi.

O sevginin kaynağı da Abdullah Avcı.

Ben en çok Arda Turan'ın attığı gole sevindim.

Arda'nın kendisinde var olanları yeniden sunmaya başlayacağından hiç kuşkum yok.

Kendisini yok etmek isteyenler bundan hoşnut olmasa ne yazar!

Arda o yüzden kendisine yakışan adreste ikamet ediyor zaten!

Futbola sunacağı sürprizler de az sonra!



Koltuğuyla sözleşme yaparken vicdanı yok sayarsanız, hayat da sizi yok sayar!

Ve o hayat kulüp başkanlarını da sözlüye kaldırır bazen.

Cevap veremediği zaman da baş aşağı yere indirir.

Dursun Özbek'e yaptığı gibi!



Galatasaray'da yeni bir dönem!

Tudor takımın içinden ve dışarıdan sırtından vurulurken seyirci kalmanın bedelini ödediniz Sayın Başkan!

Oturduğunuz yeri kişiye özel bir koltuk zannetmiştiniz Ama bana sorarsanız kulüp başkanlığına pek yakışmadınız!

Sessiz kalma hakkına sahipsiniz, söyledikleriniz gelecekte aleyhinize delil olarak kullanılacaktır.

Kötülerin arkasında duran kim varsa, eninde sonunda kendi yarattığı kötülüklerin içinde kaybolacaktır.

Darısı sizin gibi başkanlık yapanların başına!



Futbolda bazı şeylerin değişmesi kaçınılmazdır.

İnsanlık bir gün gelecek birçok şeyle yüzleşecektir ama çirkin adamların ayaklarının altında gezinenlerin yüzleşmesi asla mümkün olmayacaktır.

Onlar aynaya sadece saçlarını aramak için baktılar çünkü!

Kabadayılara yalakalık yaparken fiyakalı görünmek için!

Hiç kuşkunuz olmasın ki.

Onlara da gününü gösterecektir