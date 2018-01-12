Arda Turan ve ütülü seminer!

Antalya'daki seminerde konuşanlara baktım.

Adam olanların sözleri başka oluyor.

Futbolun siyasetini yapanların bir günlüğüne ütülenmiş cümleleri başka!

Bulundukları yeri güçlendirmenin yolu maske takmaktan geçiyor!

Onların istediği nefret!

Futbolun istediği birkaç gramlık da olsa haysiyet!

Onların şarjörlerine doldurdukları mermileri nasıl boşaltacaklarını görmek istiyorsanız. İkinci yarının başlamasını bekleyin!



Başkanların cümlesine saygılarımızı çoktan yitirdik.

Başkan olmak kimseyi üstün yapmaz.

Gerçekten bir spor kulübünün başkanı olanlar da insanlık adına bir şeyler yapar!

O yüzden futbolumuzun havalandırmaya ihtiyacı varsa, meseleye kulüp başkanlarından başlamak gerekiyor.

Seminerlerde boş yere konuşanlarla, gizlendikleri odalarda yeni cinayet planları hazırlayanlara sözümüz belli.

"En son ne zaman ağladınız?"

Cümlelerinin içinde hayaller ve güzel bir gelecek bulunan teknik adamlarımız da var.

Onlar yazdıkları mektupları yarınlara postalamaktan gurur duyan sevda işçileri.

İsimlerine gerek yok!

Renk körü olmadan bakarsanız, hepsini görebilirsiniz!



Bazen dağılan yapbozları bizler toparlarız.

Gençlik hatalarıyla cinayetleri birbirinden ayırmanın adıdır bu.

Arda Turan'ın dönüşüne kucak açmak istememizin sebebi de bu.

Arda Barcelona bırakıyor ardında.

Üzerine adının işlendiği mücevher gibi.

Varsın eleştirilsin ama mahalle çocuğu tılsımını yitirmedi hiç.

Bayrampaşa'da onu özleyen hatıralar varken, Arda Turan gibi birinin Barcelona'da Bayrampaşa'daki arkadaşlarını özlemesi niye yadırgansın!



Arda Turan'ın futbolculuğun delikanlılıkla imtihanını verirken yanlışları da oldu kuşkusuz.

Eleştirimizi yaptık.

Kendi kabına zarar veren sirke konulu haberlerine de şahit olduk.

Vurduğu toplar auta çıktı, bazen kendisi de.

Ama bu aülkede futboldan uzak tutulması gereken insanların listesi yapılacaksa eğer!

İşlenmedik günah bırakmayanların yakasına yapışılsın!

Arda Turan'ın değil!



Arda Turan; ziyan olmasına izin verilmeyecek kadar değerlidir.

Tedaviye cevap vermeyen adamlar ülkesinde, Arda Turan'ın kalbinden geçenler bile kendisini yenilediğinin kanıtıdır.

Ona futbolculuk ve sempatik duruş yakışıyor.

Aklına koyduğunu yapmakta, gitmek istediği yere varmaktaki ustalığını gösteren birine Abdullah Avcı prensiplerini ve sevgisini gösterdiğinde.

Harika bir resmin ortaya çıkacağına eminim.

Arda Turan futbol hayatının tekdirlik kısmını atlattı.

Takdirlik kısmına davetiyesini gönderdi.

Bizimki ona hoş geldin yazısı.

Gençliğine verdiğimiz hatalarına ve yeteneğine duyduğumuz saygıya mahsuben!