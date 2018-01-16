Acaba!

Arda Turan, Başakşehir'e imzayı attı. Türkiye'de verimli olacağı en doğru kulübü seçti. Ve Abdullah Avcı gibi bir gönül adamını.

Arda uzun zamandır futbolun içinde değil ama futbolcu olarak kendisini en son nerede bıraktığının farkındadır.

Onun gururlu bir yanı vardır.

Mazisi ona referansını verirken, Arda Turan da gerekenlere dersini verecektir hiç kuşkum yok!

Benim merak ettiğim, onu harcamak isteyenler için, bu transfer ne ifade ediyor acaba?