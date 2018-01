Onurlu bir yürekle hasta ruhlu bir bedenin kıyaslamasını yaptığımız zaman insanlığın bir tarafı gururlanıyor. Bir tarafında sırtına saplanmış hançer yarası duruyor.

Cenk Tosun'un Beşiktaş'a transfer olma şartlarıyla, Van Persi'nin Fenerbahçe'nin kasasını boşaltma sebeplerini oluşturan anlaşma her şeyin yansımasıdır!

O yüzden Cenk Tosun siyah beyaz bir bayraktır, emeğin gönderine çekilen!

Van Persie; züppe bir pasaport!

Cenk Tosun gururlu bir aynadan bakıyor kendine.

Biz buna kısaca asalet diyoruz.

Van Persie kirli bir aynadan el sallıyor sefaletine!

Bize buna açıkça hıyanet diyoruz.



**



Cenk Tosun 3 yıl önce Beşiktaş'a geldiğinde bonservisini elinde taşıyan alçakgönüllü bir futbolcu kimliği taşıyordu.

Kariyer planlamasını o zaman yaptı, onurlu düşünerek!

Her ne kadar altyapısı Eintracht Frankfurt olsa da gerçek eğitimini Şenol Güneş'ten aldı.

Yıldızları da göğsüne taktığı Beşiktaş formasıyla tanıdı.

Sonrasında bu yola başını koydu, alın terini emeğini.

Her sezon yetenek beyanında bulundu.

Bugün Everton'a gitmiş olsa bile Beşiktaş tarihindeki yeri ebedidir!



***



Van Persie 3 yıl önce Fenerbahçe'ye geldiğinde apoletli bir kraldı.

Bugün üzerinden çıkarmadığı tembellik elbisesiyle gerçek bir kabus.

Türkiye'de oturduğu yerden para kazanmanın kurallarını öğrendi.

Mücadele etmedi, aldığı parayı hak etmenin onurunu zerre kadar hissetmedi.

Çirkin bir gamsızlıkla ihanete cömert davrandı.

Yılda 5.7 milyon euro'yu cebine indirirken etiketli bir dilenci olarak tarihe geçti.



***

Cenk Tosun, 3 yıl önce bedavaya geldiği kulübüne 27 milyon euro kazandırdı.

Van Persie 3 yıldır sürdüğü asalak düşlerinin karşılığında Fenerbahçe'nin borcuna borç kattı.

Kasayı boşaltan adam pişmanlık torbasını bile doldurmadı.

İnsanın bir adının olması futbol için yeterli değildir.

O ismi gururla formasının arkasına yazdırmaktır aslolan.



***



Cenk Tosun denince takımı için mücadele eden bir savaşçı geliyor gözlerimizin önüne Van Persie denince bir illet!

Futbolda yetenek bir şeydir ama çalışmak ve mesleğinin onurunu hissetmek her şeydir.

Cenk Tosun'un yüreklerde heykelinin dikildiği şimdiki zaman diliminde Van Persie hiçbir şeydir!

Bir hamamböceği bile ağırlığının 800 katını taşırken, Van Persie'nin hiçbir sorumluluk taşımadığı düzende, Cenk Tosun için ceketimizi ilikleriz.

Van Persie'yi su katılmamış bir ruhsuz belleriz!



***



Bugün Cenk Tosun dünyanın en özel ligine bilet alan onurlu duruşun ve çalışkanlığın simgesidir.

Beşiktaş taraftarının gönlündeki yeri dolmayacaktır.

Van Persie, kendisine davetiye bastıran bir cenazenin ismidir.

Fenerbahçe taraftarının siyah çelengi ömür boyu kapısından eksik olmayacaktır.