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HEPSİ
    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Çocuk sahili!

    Ligin ikinci yarısında kaygan zeminde çok şeyler göreceğiz.
    Sanırım en çok da yılışık resimler.
    İşgal edilecek güzellikler geçidini izleyeceğiz. Çünkü futbolun kirli tırnakları kestikçe uzar. Onlara destan yazar bu ülkenin yağcıları.


    ***

    Fenerbahçe'de "yalnız savaşçı" rolünün hakkını verdiği için 'ın taraftarın gönlünde ayrı bir yeri var.
    O yüzden takım kötü giderken bile boynuna urgan dolanmadı.
    Gösterdiği mukavemetle yeniden sınava girdi ve yüzünün akıyla çıktı.
    Oturduğu koltuğu alın teriyle aldı bu kez.
    'ın davetiyle değil. .

    ***

    Fenerbahçe'nin ilk yarıda oynadığı futbol eleştirildi.
    Futbol adına siyah beyaz yılların sinema zevki yoktu.
    Ama filmin ortasında seyirci sayısı arttıysa bunun başka bir açıklaması olmalı.
    Bazen sistem futbolu ikinci plana atar. Acil servis 3 puanı emreder çünkü!
    Fenerbahçeli futbolcular ligin ilk yarısında dışa vurdukları gücün fazlasını ikinci yarıya sakladı belki.
    Koşullar da bunu emreder çünkü!

    ***

    Valbuena Aykut Kocaman eleştirilerinin neredeyse öznesi oldu. Belki bu meselenin bizlerden gizlenmesi gereken bir tarafı vardır.
    Ama asıl mesele !
    Bu adam koskoca Fenerbahçe'nin 20 milyon euro'sunu oturduğu yerden gasp etti.
    Her şeyi bilen başkan bu konuda tek söz etmedi.
    Kendisini Fenerbahçe'nin güneş gören yanı olarak gösteren başkana özel notumuz. "Van Persie sizin başkanlık tarihinizin zift karasıdır!" Bugün Fenerbahçe transferde yama yapamıyorsa, Van Persie'nin yırtıklarını dikemediği içindir!

    ***

    Arda Turan'ın ülkeye dönüş haberlerini okuyoruz.
    Hata yapmış olsa da Arda Turan bu şansı hak ediyor. Gençliğine ve yeteneğine mahsuben.
    O yüzden Arda Turan'ın futbolcu yanının paslanmasına gönlümüz razı olmaz.
    Vicdanında kendini sorguladığına da adım gibi eminim, kendini yeniden doğuracağına da!

    ***

    Beşiktaşlı Cenk'e tarihin en özel transferlerinden birine imza atıyor.
    Bu transfer çalışmanın ve kendini geliştirmenin ödülüdür.
    Cenk'in sıradan bir futbolcu kimliğinden Avrupa'nın en özel liginde anılma yolculuğu büyük bir gurursa, bu gurur onu sevgiyle büyüten Şenol Güneş'e aittir.
    Futbolda kök salmanın anlamı böyle gerçeklerde yatıyor!
    Anlayana!

    ***

    Ligin ikinci yarısında neler olur?
    Gözden çıkarılmış çocuklar ülkesinde neler olmaz ki!
    Başkanların sadece kulüpleri borçlandırmaktan değil, kaybedilen değerlerden sorumlu olmaları gerektiğine inananlardanım.
    Gerçeklerin onları dövdüğünü gördüğüm zaman da değmeyin keyfime!
    Çirkinliklere arka çıkmaktan ve hakemlere ağlamaktan başka bir dil bilmedikleri tescil edilen tüm başkanlar bu yazımın dahilindedir.
    Ben zorbaların ayak basamadığı çocukların sahilindeyim! Beklerim.

    • Hakkı Yalçın Hakkı Yalçın
      1. 05 Ocak 2018, Cuma
      1. E-Posta: hakki.yalcin@fotomac.com.tr
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