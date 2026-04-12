Yıldızlar zamanı

Kolay görünen zor maçlardan biriydi Fenerbahçe adına. Karagümrük'den daha önce ağızları yanmıştı, bu kez elinde hücum planı da olan Kayseri direnci ile karşılaştılar. Asensio'nun yokluğunda çözüm üretmek zor. Görevi Talisca'dan bekliyorlar ama O'nun aklında takımı oynatmak yok. Sürekli kaleyi düşünüp, kendine şut açısı yaratmak ilk düşüncesi. Rakip kapanınca da takımın hedef pas noktası haline geldi. Kante'nin müthiş vuruşu ile Fenerbahçe rahatladı, rakibin planları çıkmaza girdi. Beşiktaş maçıyla başlayan çıkışına, dün de yüksek ritmini ekledi Kante. Orta saha kalabalığını topla geçtiği gibi, hücum opsiyonları da değerlendirerek, atak başlangıçlarının ismiydi. Guendouzi'nin de hakkını yamadan, maçın kontrolünün iki Fransız'da olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bitime beş maç kala hala Semedo'yu bekliyor Sarı- Lacivertliler. Sakatlık geçti ama maç eksiği ya da Nene ile uyumsuzluğu, hangisini seçerseniz seçin Fenerbahçe sadece sol kanattan oynamaya çalışan bir takım haline geldi. Lig biterken bu tip teknik eleştiriler yapmanın çok anlamı da yok aslında. Sadece ekstra oyuncuların parlattığı, onların aklı ve yetenekleri ile yol alındığı dönemdeyiz. 26 Nisan'daki büyük final öncesinde farklı kazanarak dönmek, Trabzonspor ile araya iki puan koymak hepsinden önemliydi Fenerbahçe adına.