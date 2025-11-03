CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Gürcan Bilgiç Hatırladılar
Gürcan Bilgiç

Gürcan Bilgiç

03 Kasım 2025 | Pazartesi

Hatırladılar

Her maçın birden fazla hikayesi olur. Dün ise adeta "roman" yazıldı. Beşiktaş, geçmişin yükünü atmak adına tüm hırsıyla sahadaydı. Havalı-cıvalı gelen, "nasıl olsa" diye düşünen bir rakip buldu karşısında. Sonuç; önde baskıyla kaptıkları toplarla etkili gelip, iki gol buldular. Fenerbahçe ne olduğunu anlayamadan, "Kırılma" karşılaşmasının modu bir anda "kırıldı" şekline dönüştü. Puan farkını kapatmayı bırak, açılıyordu. Burada "panik" yapması gereken Fenerbahçe iken, Orkun gördü kırmızıyı. VAR'dan geldi karar. Ardından korner ve kaleyi tutan ilk şatlarla gol. "Ne yapacağız?" diye sorma sırası Beşiktaş'a geçti. Önde oynayan takım "saçmalıklar kombosu" yapıyordu. Devre 2-2 bittiğinde, teknik direktörlerin dördüncü hikayesi başladı; hamleler ile romana yeni kahramanlar katılacaktı.

Tedesco oyunun formatıyla çok az oynamayı tercih etti. 46'daki Nene-Talisca değişikliği, ikinci santrafordan çok, topa akıl vermekle ilgili oldu. İlerleyen dakikalar, Rafa Silva'nın bireysel hamleleri karşısında sarı kartlı Alvares için alarm verdirdi. Ama öne geldi değişiklik kararı. Bir santrafor fazla beklerken, John Duran ile En Nesryi yer değiştirdi. Ve Duran, sadece kendisinin atabileceği bir golü sıfırdan yaptı. Fenerbahçe beraberliğe razı gibi oynadığı ikinci 45'te, Beşiktaş'ın müthiş direnişine rağmen yarışta kalacak sonucu aldı. Rakip 10 kişi olsa bile, tribünlerin müthiş desteğine rağmen bu geri dönüş, vazgeçmemenin büyük hikayesi. Sipeyşıl ile geçen dertli sezondan sonra taraftarlar derbi kazanmanın keyfini, futbolcular da büyük takım olduklarını hatırladılar. Açtılar yollarını, gidiyorlar.

