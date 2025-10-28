CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Gürcan Bilgiç Fener'in evrimi
Gürcan Bilgiç

Gürcan Bilgiç

28 Ekim 2025 | Salı

Fener'in evrimi

Maç 2-0 olduğunda mükemmele yakın bir F.Bahçe oyunu vardı. Önde baskıyı doğru yapıyorlar, rakibi ceza alanına etkili yaklaştırmıyorlar, kontrolü ellerinde tutarak pozisyon kovalıyorlardı.

Geçen haftalardaki G.Antep performansıyla maç öncesi yorumlarda ''Kabus'' olarak değerlendirilen 90 dakikayı ''Kolay'' hale getirdiler.
Devre bittiğinde ciddi sarı kart problemleri vardı. Topla yüzde 66'yla oynayan Gaziantep, üstünlüğünü kora korlarda sarı kartı göze alarak önlemek istediler.
Alvarez, Brown ve Skriniar. Bu isimlere ikinci yarıda Oosterwolde ve İsmail de eklendi. Herkesin aklında ''Mourinho virüsü geri döner mi?'' sorusu vardı. Yani; takım yine kendi birinci bölgesine çekilip skoru mu savunacaktı?

Tedesco, erken müdahalelerle hem kartlı oyuncularını korumaya aldı hem de perşembe günü 115 kilometre koşan takımına enerji aşıladı. Öne koşular azaldığında da ciddi uyarılarını yaptı.
En-Nesyri ve Talisca golleriyle maça damga vurdular. Talisca neredeyse futbol hayatını bitirecek pozisyondan sonra imza gollerinden birini ağlara gönderdi.

4 golün yanına üç direkten dönen en az iki de net kaleci kurtarışını koyduğunuzda takım oyunundaki ''Evrimi'' daha net anlatırız.
Beşiktaş derbisi öncesinde istedikleri özgüveni, ''Yapabiliriz'' duygusunu taraftara da yaşattı.
Nene'nin sıfıra yakın etkiyle sahada yer almasına bakarsak maçı ''10 kişiyle kazandılar'' da diyebiliriz.
Camiayı hedefin peşine coşkuyla katacak ilk şey Beşiktaş galibiyeti olur. Koca bir sezonun ateşi bu maçta yatıyor.

