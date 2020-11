Fenerbahçeli akıllandı!

Bir yenilgi ve arkasından tartışılanlar, Fenerbahçe'nin geçmiş hassasiyetlerini iyi bilen "bizler" için alarm özelliğindeydi. Eğer Fenerbahçe taraftarı "endişe" sularına girerse, bu algı hemen takıma, teknik heyete veya yönetime yansıyor. Paniğe girmeye çok meyilli bir camiadır Fenerbahçe.

Ancak doğru analiz yeteneğine kavuşan bir taraftar topluluğu var. Aykut Kocaman döneminden alınan derslerle birlikte, Erol Bulut ve takım çevresinde bir koruma kalkanı oluşturdular.

Bunlar sezon adına pozitif gelişmeler.

Çünkü her taraftar tuttuğu takımın her maçı kazanmasını, üstelik fark atmasını, sağ bekin bile üç - dört kişiyi çalımlamasını ister. İlk hayal kırıklığı peşinden büyük tepkileri de getirir.

Eğer frene basmayı bilen ve analitik düşünen taraftar sayısı çoğalmışsa, baskı da azalır, sabır limiti artar.

"Çok orta yapıyor" diye kötülenen bir takımın, rakip ceza sahasında topla 36 kez buluşması atlanıyor. "Ama gol yok" diyebilirsiniz. "Ama her maçı da kazanamazsınız" diyebilirler.

Sadece Fenerbahçe'nin değil, tüm takımların önünde 32-33 maçlık bir etap var. Pandeminin verdiği izin kadar inişler-çıkışlar olacak tüm takımlarda.

Bu yüzden ritmi ve inancı korumak bugünlerin en önemli özelliği. Kim hedef karakterini korursa, sezonu da önde bitirecek.



DEĞİŞİM ŞART!

Gençlerbirliği maçı öncesinde hasta ve sakatları dışında, milli takımdan dönen oyuncular durumunun belirsizliği de Erol Bulut'u düşündürüyordur.

Bunun yanına Konya performansında geriye giden, altı çizili isimler de vardır elinde.

Bu yüzden hafta sonunda sahaya çıkacak takımda önemli değişikler olması kaçınılmaz gibi.

Şöyle diyelim; Cisse uzunları yakmış durumda. Mert Hakan formayı istiyor. Perotti fizik olarak 45 dakikalık oldu. Nazım Sangare zaten oynayacak. Caner, Ozan ve Pelkas'ın yorgunluk parametreleri mercek altında.



GURUR ABİDESİ EMRE SAKÇI

Rekoru kırıp, kalbini "İzmir"e hediye ettiğinde de gururlanmıştık Emre Sakçı ile. Milli yüzücü Emre Sakçı, sadece havuzdaki performansı ile değil, dünkü basın toplantısındaki hitabı, hedefi, entelektüel bakış açısı ile de büyüledi beni. "Farklı olmak isterseniz, fark yaratırsınız" cümlesiyle, özellikle olimpiyat hedefi olan sporcular için bir açı yarattı.

Bravo çocuk, gurur duyduk.



YA OYNAYACAKSIN YA OYNAYACAKSIN

Federasyonun ocak sonrası için tarih oluşturma şansı kalmadı. Her hafta Kovid- 19 testi yapılacak oyuncu sayısını 35'e çıkartarak, maç listesine en az 14 isim yazdırma imkanı yaratmak istediler. Bunu başaramayan takıma "sıfır" puan yazılması kaçınılmaz.

Birbiriyle oynayacak iki takımda da aynı durum yaşanırsa, ikisi de "sıfırla" geçecek haftayı.

Futbol ekonomisinin devam etmesi, ödemelerin yapılması, kulüplerin ayakta kalması için ligi oynamaları şart. Hepimiz fedakarlıklar yapıyoruz.

Kulüpler de süreci en az hasarla geçmek adına daha "akıllı ve tedbirli" olmak durumundalar.