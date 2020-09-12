İki komutan!

Sezon başı maçının bu tempoda ve mücadelede geçmesi beklenen bir şey değil. İki takım da çok iyi hazırlanıp, rakibi analiz edip, terini-nefesini sakınmadan oynadı.

İlk maç zor olanı, bir de imkansızı geldi Fenerbahçe adına. Penaltı kaçırıp, skorda da geriye düştüler.

Motivasyon tepedeyken, "tamam" demişken, bir anda başa dönüyorsunuz. Öne geçecekken, yine rakibi kontrol edeceksiniz.

Mükemmel bir oyun ve gol geldi Rizespor'dan. F.Bahçe'nin geçen seneden beri zaafı var. Korner atarken, pozisyon yiyor. Hemen tüm rakipler hızlı hücum için bu anı bekleyip, kendi setlerini kurup, hızlı oyuncularını da organize ettiler. Bir duran top hariç, organize olarak gelip tehlike yaratamadı Rize takımı.

Ancak bu "tuzak" anlarında bilerek, çalışılmış atakları yaptılar.

Geçen seneden farklı dört oyuncu ile oyuna başlaması da enteresan Erol Bulut'un. Dört yeninin ikisi Fenerbahçe'nin eski oyuncusu (Caner – Gökhan), diğer ikisi geçen sezon kiraya verilenler. Önde baskı karakterini benimsemiş, ekibi organize etmek daha kolay olacaktı.

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Geçen seneden farklı olacağı sinyalinde iki isim vardı; Gökhan ve Sosa. Biraz önce bahsettiğimiz "iniş – çıkışlar" etabında takımı toparlayıp, panik ikliminden çıkarıp, maça konsantre ettiler. "Yaş 35" diyorlar ama tecrübe de işte böyle bir şey.

Kazanarak başlamak, takım otobüsünde – uçakta yüzlerin gülmesi, bu dönemlerde önemli.

Fenerbahçe adına baktığınızda iyi başlamak, devamın da iyi olacağının müjdesidir. Çünkü sabırsız taraftarın, kibirli yorumların sesini ancak kazanarak kısar, gönlü kırıkları yanınıza alarak mesafe alınır.

Frey ile başlamak da büyük cesaret aslında. Karşımızda bir futbol ustası yok, takımı kurtaracak kalite de yok ama organize bir grubun içinde yer alacak. Bu takımda taşların yeri daha çok değişecek.