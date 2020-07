Transfer nedir ?

Her dönem yazarım, yine tekrarlayayım. Daum ile yaptığımız bir sohbette, "Türkiye'de yöneticiler transferi forvet almak zannediyorlar" demişti.

Burada yönetici kelimesini, "taraftar" olarak da yorumlayabilirsiniz.

Yeni sezon öncesinde de eğer tv yayınlarını seyrediyorsanız, her yorumcunun "Bir golcü lazım" dediğini de duyup, mutlak hak vermişsinizdir.

Bu "golcü" denilen oyuncudan herhalde o kadar çok var ki, herkes istiyor. Bulduklarını sanıp alıyor.

Sonra da "İyi bir santrafor bulamadılar" diye eleştiriliyorlar.

Bugün Başakşehir'in şampiyonluğu veya 5 senedir zirveyi kovalaması aslında "golcü" değil, "gol atan takım" gerçeğini bir kez daha önümüze getirdi.

Nedir bu golcü.. Falcao'dan daha iyisi mi vardı, Galatasaray aldı. 10 bin taraftar gitti havaalanına karşılamaya.

Sonuç; hüsran. Problem Falcao'da mı, ona top taşıyacak organizasyonu olmayan takımda mı?

Öbür tarafta F.Bahçe'yi örnekleyelim.

Rakip kaleye en fazla şut çeken takımlardan. 10'da bir isabet ettirmişler.

Bu bir isabettin de 10 tanesinden biri gol olmuş. Yani; organizasyonu var ama içeriye atacak oyuncusu yok.

Burada Başakşehir ve Sivasspor'un zirvede yer almasının tek nedeni, dengeyi sağlamaları. Doğru takım organizasyonlarına, doğru oyuncuları yerleştirmeyi başardılar. Trabzonspor'un şampiyonluğu kaçırmasında ise gol değil, defans problemi öne çıktı. Hep öne geçip, hep puan kaybetmek doğru bir seyir değildi.

Üstelik Uğurcan gibi sıra dışı bir kaleciye rağmen.

Şimdilerde Beşiktaş'ın istediği Alanyaspor'un stoperi Wellington'u, geçen sene Commolli almayıp, Zanka'yı getirmişti. Eğer bu seçimin tersi olsaydı, bugün başka şeyler de konuşuyor olur muyduk?

O zaman transfer nedir diye bir kez daha soralım kendimize.

Bu zamanın transferi planlarını gerçekleştiren "teknik adam"dır.

Takımını iyi tanıyıp, en iyi oynayacakları formülü oluşturup, sahaya kazanacak sistemi süren bir teknik adam.

Ancak çaresiz hocalar veya sıradan kadrolar için "golcü" lazımdır



Sağ olasın Dinamo Kiev

Mircea Lucescu dün Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 2 artı bir senelik sözleşme imzaladı.

Müthiş mutlu oldum. Çünkü en az bir ay, sonrasında da aralık-ocak döneminde iki ay daha Lucescu çeşitli takımlarımızın gündemine gelecek, medya yazıp, çizecekti. Bizi bu "dedikodu" ortamından kurtaran Dinamo Kiev'e teşekkürlerimi sunarım.



Satın hepsini!

Fenerbahçe'nin medya gündeminde transfer teklifi aldığı iddia edilen oyuncuları var. Gustavo'ya Lyon, Altay, Ozan ve Muriç'e Premier Lig talipmiş. Umarım bunlar doğru gelişmelerdir, gerçekten de bu oyuncular için talip olanlar vardır.

Yönetime tavsiyem, böyle teklifler ile karşılaşırlarsa hemen değerlendirip, satsınlar oyuncuları. Hiç düşünmesinler boşlukları dolar mı diye.

Bir oyuncu değerini bulursa satılır.

Real Madrid, Ronaldo için bile bir dakika düşünmedi. Hepsinin yeri dolar, daha iyisi de gelir. Dediğimiz gibi, en önemli transfer planı olan teknik adamdır.