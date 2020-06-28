Dramatik maç – Gürcan Bilgiç – Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Yazarlar Gürcan Bilgiç Dramatik maç

Dramatik maç

Son 15 dakikasına kadar taraftarı olmaktan bile pişmanlık duyacağınız iki takımın mücadelesinde, üst üste gelen goller "yenildim" diyeni, "galibiyet" kürsüsüne taşıdı.
Ligde kalma mücadelesi veren Malatyaspor'un, "yanlış" bir kararla 10 kişi kalması, buna rağmen 1-0'dan gelip, 2-1'i bulması başka bir drama.
Böylesine futbolsuz, keyifsiz bir akşamda, hüzünler ve sevinçlerin sürekli olarak yer değiştirmesi de futbolu hepimize sevdiren en önemli özelliği.
çok iyi çalıştırmış takımını. Normal oyun düzeninde de net pozisyonlar buldu takımı, genç Altay'ın müthiş kurtarışlarına takıldı.
Aynı bölgeden atılan iki duran topta, iki gol hazırladı ekibine. Rakibin zaafını ve hangi bölgede hata yaptığı bulup, taşın suyunu çıkardı aslında.
H H H
Ama Ali Şansalan... Maçın hakemi... Uzun zamandır böylesine kötü yorumlar görmedim. Benzer pozisyonların birini devam ettirip, ötekini "oyna" diyen standart kayması bir yana; Töre'ye gösterdiği iki sarı kartta da yanlışı vardı.
Ve elbette kaptan Emre'nin yüzüne temas olmayan pozisyonda, hakemi karta yönlendiren "artistik" çabası da var. Futbolu bıraktığı sezonda büyük oyuncu olmasının yanında, agresifliği ile hatırlanacaktı belki.
"Hepsi yapıyor, ne var ki" diye düşünen de olabilir aranızda. Tek söyleyeceğim; 37 yaşına gelmiş Emre Belözoğlu; herkes değil.
Kazınırken kaybettiği maça baktığımızda Malatyaspor'un neden düşme hattında olduğunu anladık.
Bu oyuncularla, bu kadar yavaş düşünen akıllarla, ayağındaki topu kaptıranlar, yanındakine pas veremeyenleri gördüğümüzde de 'nin bugünkü durumunun nedeni ortaya çıktı bir kez daha.

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