Sezon finali – Gürcan Bilgiç – Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
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Sezon finali

Devre bittiğinde iki takımın da kaleyi tutan ilk şutları gol oldu.
Daha ileri gidersek ceza alanına girdiği ilk pozisyonda golü buldu. 'nin üst üste kornerleri veya ofsayta düşmediği anlarda şut denemeleri vardı gole kadar.
Kazanmak zorunda olmamak, takımını maçta gerilimsiz ve daha sakin tuttu.
Sonuç baskısının ütüne yedek kulübesinde Emre Belözoğlu'na çıkan çift sarıdan kırmızı da Fenerbahçe'nin endişelerinin işareti oldu. 'ın gözünün önündeki jestleri çok rahat ve doğru süzeceği anlarda, kendi gösterisini yaptığını da izledik aynı zamanda.
Soyunma odasına beraberlik golüyle gitmek, maçın hükmünün tekrar kendi eline geçirmesiydi Fenerbahçe'nin.
Taraftar desteği olmadığı, ön tarafın hiçbir üretemediği bir süreçte, Deniz Türüç "yaparız" şutunu attı.
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Ekici değişikliği ile ön tarafa serbest bir adam koydu Tahir Hoca.
Hücum aklı ondaydı artık.
Üst üste pozisyonlar da geldi.
Uğurcan'ın kurtardıkları arka arkaya izlendi. Tek taraflı bir maça döndü oyun. Kalabalık kalarak, hata bekledi Trabzonsporlular.
finalini oynuyorlardı. Her şeyin ters-yüz olduğu bir dönemde, geri kalan günleri "anlamlı" kılacak golün peşine düştüler. Ama koca takımı bu günlere getiren "yetersizlik", tabeladaki skorun da sahibiydi.
Pozisyon alamayan iki stoperin (Serdar - Jailson) ikramlarıyla teslim oldular. Fenerbahçe'nin artık açacak sayfası kalmadı. Kapatacak dosyaları ise vardır muhakkak.
Fenerbahçe'nin "hamasete" değil, "doğru akla ve planlamaya" ihtiyacı var.

  • Gürcan Bilgiç Gürcan Bilgiç
    1. 17 Haziran 2020, Çarşamba
    1. E-Posta: gurcan.bilgic@fotomac.com.tr
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