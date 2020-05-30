Haydi, rastgele

Liglerin başlamasından yanaydım. Virüs endişeleri nedeniyle eylüle ertelenmesini de savunanlar vardı ama, bu pandeminin en az iki yıl sürmesi öngörüldüğünden, aşı bulanana kadar oynamanın da bir anlamı yoktu. Haziran veya Eylül'de şartlar değişmeyecekti.

Almanlar liglerini başlatma kararı aldığından, aslında diğer federasyonlar da bir "oh" çekti.

Bu konuda en üst prensipler ve detaylara hakim bir disiplin varsa, o da Almanlar'da hiç kuşkusuz.

"Ya birisinde test pozitif çıkarsa" endişesi vardı haklı olarak. Biz;

"normal insanlar", böyle durumlarda 14 gün karantiya alınıyoruz, çevremizle birlikte. Daha çok test yapılarak bu durum kontrol edilmeye çalışılacak. Eğer enfekte olan varsa, sakat gibi kabul edilecek.

Ligler başlamalıydı. Bizim gibi futbolu ruhunda yaşayan bir ülkenin insanları olarak, "yeni normal" denilen süreçte artık eksik heyecanlarımıza kavuşmalıydık. Evlerimize kapandık, geçmişin alışkanlıklarından ve gündeminden uzaklaştık. Hayatımızı eve sığdırarak, aslında çok küçük olan detayların aslında hayatımızda ne kadar önemli olduğunu da gördük.

Şimri "rastgele" diyoruz. Hepimiz için hayırlısı olsun.



BAKIŞ AÇISI?

Başkan Akademi teknik direktörü Mücahit Yalçıntaş ile sohbet ediyorduk. "Maçlar başladığında seyrettiğimiz takımları neye göre yorumlamalıyız. Neye dikkat etmeliyiz" dedim. Öyle ya, iki aydır evde olan oyuncuların yeniden oyunun temposuna, eski fizik gücüne, taktik yeteneklere kavuşması çok mümkün değil.

Alman ligi'ni seyrederken de "yaz turnuvası" havasını seziyorsunuz.

Mücahit Hoca, bu detayların da altını çizdi ve tabelada "yetenekli oyuncu" ile "duran toplar"ın etkili olacağını söyledi. "Mücadelenin üst düzey olmasını bekleyemeyiz.

Bu nedenle organizasyon ve yetenek ön plana çıkacak. Duran toplarda hücumda ve savunmada iyi tedbir alanlar, gelişenler daha şanslı olacaklar. Bir de ekstra oyuncunun yetenekleri skorda etkili olacak"



TEK ŞEHİR MANTIKLIYDI

Maçların tek şehirde oynanması ki, İstanbul ideal merkez olurdu, günün şartlarında en güvenlisiydi.

Futbol Federasyonu deplasmanlı maçların devamına karar verdi. Yani seyahatlar olacak, farklı otellerde konaklanacak, temas edilen kişi sayısı da artacak.

4,5 saat süren toplantıda bu detay kesinlikle konuşulmuştur. İşin düğüm noktası "küme düşmenin kalkmaması" olabilir. Çünkü son sekiz maçta, değişen şartlar nedeniyle Süper Lige veda edecek olanlar veya zirvedeki hesapları şaşanlar, Tahkim Kurulu'ndan karar düzeltme isteyebilirlerdi.

Şimdi açık kapı bırakmadan, statüde sadece oyuncu değişikliği sayısını beşe çıkartarak, yeniden yola çıkılıyor. Gelişmeler, yaşananlar ile muhakkak düzeltmeler yeniden yapılacaktır. Herkes fikrini, önerisini söyleyecektir. Yeni sezonda daha konsantre kurallarımız olur.