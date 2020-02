Şampiyonluğun en güçlü adayı

Hiçbir şey kağıt üstünde kaldığı gibi değil ama artık Fenerbahçe'nin oyunu belli oldu. Başakşehir ve Trabzonspor’u sahalarına mahkum ettiler. Form grafiklerini artıran Kruse ve Luiz Gustavo’ya; Vedat Muriç ve Garry Rodrigues de eklenirse Fenerbahçe kazanmaya devam eder. Her şeyin başında inanmak geliyor. Takımın mücadelesi, son olarak taraftarı hedefe inandırdı. Tüm camia ‘omuz omuza’ moduna geçti.

Fenerbahçe neleri doğru yaparsa şampiyonluk yarışının en güçlü adayı olur?

Kalan 14 maçının 8'inin iç sahada olduğu, 2 deplasmanın İstanbul, diğer ikisinin Ankara'da oynanacağı düşünülürse, Fenerbahçe zaten şampiyonluğun en güçlü adayı. Hiçbir şey kağıt üstünde kaldığı gibi değil elbette. 20 maç bittikten sonra takımın oyunu belli oldu.

Tekrarlayan serilere girdiler ve Başakşehir ile Trabzonspor gibi iki takımı kendi sahalarına mahkum ettiler. Sıra kritik oyuncuların form grafiklerini arttırmaya geldi. Max Kruse ve Gustavo ile başladılar. Rodrigues ve Vedat Muriç'i de eklerlerse, oyunlarının gücü ile kazanarak devam ederler.

Sezonun flaş takımlarından Alanyaspor'a karşı Fenerbahçe nasıl oynamalı?

Orta saha geçişlerini çok iyi yapan, defanstan hücuma çok etkili ve çabuk geçen bir takımdan bahsediyoruz. Bunun yanında son Galatasaray maçında iki golü de kornerden gelen pozisyonlarla buldular. Yani; duran toplarda da etkili. Bunun yanı sıra defansif olarak pozisyon veren bir takım Alanyaspor. Kadıköy'deki coşkulu oyun Fenerbahçe'yi etkili ve baskılı oynatacaktır. Gol yemeden farkı ikiye çıkarmak durumundalar.



Yönetim, taraftar, teknik heyet ve futbolcular arasında son dönemlerde olmayan bir kenetlenme var. Bununla ilgili neler söylersiniz?

Her şeyin başında 'inanmak' geliyor. Sahadaki takım hırsı ve mücadelesi ile son olarak taraftarı hedefe inandırdı. Fenerbahçeliler Trabzon yenilgisinden sonra üzüldü ama "kızmadı". Çünkü takımları iyi oynamış, kazanmak için her şeyi yapmıştı. Buna puanların birbirine çok yakın olmasını da eklediğimizde, tüm camia 'omuz omuza' moduna geçti.

TOLGA TERCİHİ SORGULANMAZ

Ersun Yanal'ın Tolga Ciğerci tercihi ne kadar doğru?

Risk alarak oynayan bir takımın koşu mesafesine ihtiyacı var. Tolga Ciğerci bunu Ozan Tufan ile yapan futbolcu. Herkes top ayağına geldiğinde değerlendiriyor ama Tolga'nın varlığı top rakipteyken hissediliyor aslında. Oynayacağın rakibe göre Tolga tercihi de değerlendirilir.

Alanya maçında oynamalı. Ankaragücü için daha fazla risk alınabilir, daha ofansif karakter seçilebilir. Kazanan bir oyun isteniyorsa, Tolga tercihi çok sorgulanamaz. En azından topun Fenerbahçe'de daha fazla kalmasını sağlıyor.



ALTAY HER MAÇ DAHA FAZLA GELİŞİYOR

Altay en çok eleştirilen isimlerden birisi. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz?

Henüz 21 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Üstelik hatanın telafi edilemediği mevkide oynuyor. Altay, geçen seneye baktığımızda Harun Tekin'in önünde bir kaleci. Ligde daha iyiler var ama gelecek sezon çok daha farklı bir Altay'ı konuşacağız. Her maç daha fazla gelişiyor. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçlarda eleştiriyoruz ama kazandığı maçlardaki kritik kurtarışları da var. İhtiyacı olan zamanı, oynayarak ve büyük bir tecrübeyi tadarak geçiriyor.

FERDİ'NİN YANINA YENİ BİR GENÇ OLMALI

Tüm kısıtlamalara rağmen gelecek sezon öncesi transfer planlaması için neler yapılmalı?

Finansal olarak kısıtlamalarınız olduğunda, plan yapma şansınız kalmıyor. Önceliği eldeki oyuncuları tutmaya verecekler, sonra da serbest oyuncular için temasa başlayacaklardır. Elbette defans kurgusuna öncelik vereceklerdir.

Sonrasında satılacak oyunculara göre alternatif planlar bulacaklardır. Değişmeyecek tek şey Ferdi'nin yanına, yıldızını parlatacak yeni bir genç olmalı. Sattığın kadar alacağın sürece başkalarının isteyeceği değerleri oynatmalısınız.