11’i zorlayan çıkmaz – Gürcan Bilgiç – Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
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11’i zorlayan çıkmaz

Çeyrek final öncesinde, lig heyecanı yaşayan iki takımın kora kor oyunu vardı 'de.
Kamptan gelen, ağır antrenmanlar yaşayan iki grubun da sonuna kadar, vazgeçmeden ısrarcı kalmaları önemli.
Takım olduklarını gösteriyorlar, gerçek umut bu görüntüde.
Isla ve Dirar haricinde yedek ağırlıklı kadroyla oynadı . Gözler Alper ve Tolgay'ın üstündeydi.
Mevlüt'ün Vedat Muriç'in yokluğu için alternatif olup-olamayacağı da tartışılacaktı.
Ve klasik kupa yorumunda, "Bu takımdan ilk 11'i zorlayan çıkar" diyemiyoruz gönül rahatlığı ile.
Deniz Türüç'ün sol bek denenmesi olumlu.
H H H
'i 'nin en iyi bekleri arasına sokan , aynı denemenin peşinde.
Deniz'in mevki bilgisi veya Alper ile uyumu hep sorunlu aslında.
Gustavo'nun oyuna girmesiyle birlikte maçın da aklı başına geldi!
Brezilyalı oyunu yoğurmaya, pas kurgusunu etkili hale getirmeye başlayınca, kendi alanında kalmaya zorlandı.
Kruse hamlesi de Vedat'ın alınışı da Fenerbahçe'nin rövanşı kafasında rahat oynaması içindi.
Olmadı.
Ferdi ve Kruse ikinci yarı için formda ve hazır gözüktüler.
Lig öncesinde fizik olarak kendini geliştirmiş, istek olarak da üst seviyede bir Fenerbahçe izlemeye hazırlanabiliriz.

  • Gürcan Bilgiç Gürcan Bilgiç
    1. 15 Ocak 2020, Çarşamba
    1. E-Posta: gurcan.bilgic@fotomac.com.tr
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