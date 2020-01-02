Doğru teşhis

Sürprizlerle dolu bir ilk yarı yaşadık. Ne sezonun transferi Falcao vardı ortada, ne de transferin gözde takımı Fenerbahçe. Geçen yılın iddialıları Alanya ve Sivas'ın ardına takıldılar. Birbirlerini kollarken, dış kulvardan gelenler geçti hepsini. Elbette hataların üstüne konuşabiliriz. Ama mazeretlerin en sonuna hakemleri almak, ikinci periyotta sorunları çözmek için en ideal önlem olur. Ersun Yanal istediği transferleri yapamadı ama istediği futbolu oynatmak istedi. Üst düzey fizik gücü emreden bu tempolu tarzda, ilk olarak Emre ve Kruse geride kaldılar. Gustavo'nun geç gelişi ve uyum süreci de etkiledi bir çok maçı. Ve sakatlıklar nedeniyle orijinal defanstan uzaklaşmak, bireysel hataları da peşine taktı. Yani; Fenerbahçe'nin sorunu attığı ya da atamadıkları değil, bir anda yediği goller haline geldi. Bir takım, kalesine çekilen ilk isabetli şutta tabelanın değiştiğini görüyorsa, sağlıklı bir ruh haline de sahip olamaz.



Emre, çok şey demek

Sezon başı performansıyla hepimizi büyüledi Emre Belözoğlu. Ardından sakatlık yaşadı, antrenman sayısı düştü ve çok geriledi. Emreli ve Emre'siz iki Fenerbahçe var. Hem iyi, hem de kötü olarak. İlk topu istemesi "iyi Emre'yi" oyun lideri haline getiriyor. Daha akıllı ve etkili bir sistem çıkıyor ortaya. Ama "yorgun Emre" devreye girince aynı tarz bu kez "el freni" haline geliyor; ağır ve aksak... Emre bu takımın yıllardır eksikliğini hissettiği "takım lideri" karakterini tekrar sahaya döndürdü. Taraftar biliyor ki, işler kötüye gitmeye başladığında birileri sahada olaya el koyacak, "bana ne?" demeyecek. Son iki karşılaşma bir nevi sınav oldu diğer oyuncular için. Çünkü Ozan ve Gustavo'nun "Emre konforu" yoktu. Bu kez topun aklı olmak zorundaydılar ve sorumluluk almaları gerekiyordu. Brezilyalı bu bölümde sınıfı geçti. Müthiş oynadı. Ozan'ı attığı golle hatırlıyoruz ama topun arkasına geçmekten kendini sakınmadı. Çok koştular iyi mücadele ettiler. Ligin ikinci yarısında en azında iki oyun aklı daha olacak Fenerbahçe'nin.

Transfer olur mu?

Kadro sayısındaki kısıtlama nedeniyle Mehmet'i sadece antrenmana alan Fenerbahçe'nin yeni transfer için, önce birilerini göndermesi gerekecek. Yabancı kontenjanı açık olmasına rağmen, bürokrasiyi halletmeleri gerekiyor. Öncelik bir sol bek ve santraforda. Bunun için çalıştılar da. Fakat TFF'den yaptırım gelecek mi, yeni kaynak bulabilecekler mi, bunlar da soru işareti. Bu kadar belirsizlik içinde, transfer yapmayı şampiyon olmak sanan taraftar grubuna durumu doğru izah etmek gerekir. Başkan Ali Koç'un hep bahsettiği "şeffaflığı" doğru kelimeler ile anlatmasını beklerim. Çünkü yanlış algının sonunda tepkiler de yanlış ve yanlı oluyor.